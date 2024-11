Bernard pode atingir feito inédito no Atlético MG

O futebol é repleto de histórias marcantes, protagonizadas por jogadores talentosos. Um exemplo disso é o meia Bernard, que tem a chance de alcançar um feito raro com o Atlético: ser bicampeão da mesma competição nacional ou internacional pelo clube, caso vença o Botafogo na final da Copa Libertadores.

Publicidade

Em 2013, Bernard foi fundamental para a conquista do título continental pelo Atlético. Atuando como ponta-esquerda, ele se destacou como uma válvula de escape crucial, com quatro gols e duas assistências em 11 partidas. Naquela equipe, ele dividia o campo com estrelas como Ronaldinho, Diego Tardelli e Jô.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Impactos da Mudança de Posição de Bernard

Atualmente, Bernard joga como meia sob o comando do técnico Gabriel Milito. Essa mudança alterou sua contribuição para o time. Após sua chegada em julho, Bernard enfrentou uma lesão, participando de apenas quatro jogos nesta edição, sem ter marcado gols até agora.

A transição de ponta-esquerda para meia requer ajustes estratégicos, afetando o desempenho e as chances de Bernard nesta nova posição.

A Lenda de “São Victor” na Libertadores

Victor, ex-goleiro do Atlético, pode também tornar-se bicampeão da Libertadores, agora como diretor de futebol. Em 2013, ele foi peça-chave com defesas de pênalti cruciais. Victor é um dos grandes ídolos do clube, contando com presenças decisivas tanto dentro quanto fora de campo.

Publicidade

Sua influência extrapola os gramados, participando agora da estruturação do clube para futuros sucessos.

Os Bicampeões na História do Atlético

Apenas dois jogadores se tornaram bicampeões em um mesmo torneio nacional ou continental pelo Atlético: os zagueiros Luiz Eduardo e Réver. Luiz Eduardo, vindo do Grêmio, chegou ao Atlético em 1992, conquistando a Copa Conmebol em 1995 e 1997.

Réver, recordista ao lado do ex-goleiro João Leite (ambos com 12 títulos), destacou-se nas Copas do Brasil de 2014 e 2021, sendo essencial ao atuar em oito jogos no bicampeonato.

Atlético vs. Botafogo: O Desafio Final

A decisão da Copa Libertadores entre Atlético e Botafogo ocorrerá em 30 de novembro no Estádio Monumental de Núñez em Buenos Aires, Argentina. Este duelo promete ser emocionante, com ambos os times buscando firmar seus nomes na história do futebol sul-americano.

Para Bernard e Victor, este representa mais uma chance de marcar suas carreiras e deixar um legado no Atlético.