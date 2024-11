Bernard bate maior jejum sem participar de gols na carreira

Bernard, jogador do Atlético Mineiro, enfrenta um dos desafios mais significativos em sua carreira, ao não conseguir marcar gols ou contribuir com assistências. Desde sua volta ao clube, Bernard entrou em campo 22 vezes sem envolvimento direto em gols, superando sua antiga marca negativa de 21 jogos sem participação em gols, ocorrida em 2011.

Publicidade

Bernard chegou ao Atlético com uma boa reputação após sua passagem pelo Panathinaikos, onde marcou 11 gols e realizou nove assistências entre 2023 e 2024. No entanto, suas apresentações desde o retorno ao Atlético não têm correspondido às expectativas, mesmo sendo uma constante em campo.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Qual é o papel atual de Bernard na equipe?

Atualmente, Bernard exerceu funções diferentes em comparação ao seu primeiro período no Atlético. Antes atuante principalmente como ponta-esquerda, agora se posiciona como meia, com significativa contribuição ao setor defensivo do time. Essa mudança influência seu desempenho ofensivo e pode explicar sua sequência sem gols ou assistências.

Essa escolha estratégica foi feita pelo técnico Gabriel Milito, que demonstra confiança no talento de Bernard ao mantê-lo como titular em partidas importantes no Campeonato Brasileiro.

Quais são as expectativas para os próximos jogos?

Bernard terá mais uma chance de quebrar essa sequência negativa na próxima partida contra o Botafogo. Este jogo representa tanto um desafio quanto uma oportunidade para o jogador reencontrar o caminho dos gols no estádio Independência, onde já brilhou em sua carreira.

Publicidade

Os torcedores mantêm altas expectativas, esperando que suas contribuições defensivas e experiência se transformem em mais eficácia ofensiva nas próximas partidas do campeonato.

O retorno ao Atlético: sucesso ou decepção?

Apesar das críticas e do desempenho abaixo do esperado, Bernard tem mostrado potencial em contribuir para o sucesso do time, como demonstrado em sua primeira passagem pelo Atlético em 2012, que ainda inspira os fãs.

Com esforço contínuo para retomar seu melhor futebol, há esperança de que ele evolua nas próximas partidas, mantendo vivas as expectativas dos torcedores e do corpo técnico. Com paciência e ajustes táticos, espera-se que ele volte a ser um elemento crucial para o sucesso do Atlético.

O impacto do momento de Bernard no Atlético

O recente desempenho de Bernard tem gerado preocupações para ele e para os torcedores. Apesar de não resultar em gols, suas funções táticas são vitais para o equilíbrio defensivo do time.

A permanência de Bernard no time titular reflete a confiança do técnico e da equipe em sua capacidade de se adaptar e superar desafios. Este período pode servir como importante aprendizado e crescimento, crucial para sua recuperação no futebol brasileiro.