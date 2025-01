Bahia tem técnico, capitão e outros jogadores em fim de contrato, veja nomes

O Bahia já está se preparando para a temporada de 2025, após um ano repleto de desafios. Com importantes competições como Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano pela frente, a necessidade de fortalecer o elenco e gerenciar os contratos que estão se encerrando tornou-se prioritária. Destacam-se alguns jogadores com vínculos firmados até o final de 2025.

Entre estas peças principais, o técnico Rogério Ceni permanece até dezembro de 2025, assim como o meia Everton Ribeiro, cujo contrato possui uma cláusula para extensão por mais um ano. Esses profissionais são considerados fundamentais para o projeto esportivo do Bahia para o próximo ano.

Jogadores com Contrato até o Final de 2025

A lista de jogadores do Bahia com contratos válidos até dezembro de 2025 inclui veteranos e jovens talentos. O goleiro Gabriel Souza continua a ser uma presença robusta na defesa. Na linha defensiva, Santi Arias, lateral-direito colombiano, também está garantido até o término de 2025.

No meio-campo, Rezende e Yago Felipe têm sido essenciais para a criação de jogadas. No ataque, Ademir e Everaldo são presença certa, tendo se destacado na temporada passada. Este elenco garantido traz não apenas estabilidade, mas também a necessidade de avaliar potenciais reforços e renovações.

Planejamento da Pré-Temporada 2025 do Bahia

Para garantir um desempenho sólido em 2025, o Bahia optou por realizar sua pré-temporada em Girona, na Espanha. Esta preparação internacional oferece aos jogadores um ambiente novo e uma estrutura avançada para evolução tática e física. A escolha por Girona se deve ao desejo de proporcionar variação climática e um cenário competitivo adequado, fortalecendo a união do elenco.

Desafios do Bahia para 2025

Com um calendário denso, o clube precisa gerenciar cuidadosamente seu elenco. A prioridade é assegurar que os contratos dos jogadores vitais sejam renovados a tempo, prevenindo surpresas durante a temporada. A diretoria está atenta à possibilidade de jogadores assinarem pré-contratos com outros clubes seis meses antes do término de seus contratos, o que amplia a urgência das negociações.

Embora vários atletas tenham contratos garantidos até o fim de 2025, a busca por novos talentos que completem o elenco é contínua. O sucesso na temporada dependerá tanto dos jogadores atuais quanto da habilidade do Bahia em atrair e integrar novos reforços ao time.

O que esperar das decisões em 2025

Com vistas à temporada 2025, o Esporte Clube Bahia enfrenta desafios consideráveis na renovação de contratos e contratação de reforços. Manter um elenco competitivo requer não apenas os talentos atuais, mas também uma estratégia eficaz da diretoria para assegurar estabilidade e progresso. A pré-temporada em Girona é um movimento estratégico em direção ao entrosamento ideal. Com visão e habilidade, o Bahia busca afirmar-se entre os grandes e alcançar suas metas no próximo ano.