Atlético MG registrou 34 lesões no elenco em 2024

A temporada de 2024 se revelou desafiadora para o Atlético Mineiro devido a um alto número de lesões entre os jogadores. Com 73 jogos no calendário anual, a equipe precisou manter o desempenho mesmo enfrentando frequentes problemas físicos em quase dois terços do elenco.

Entre os 32 jogadores do plantel profissional, 19 sofreram algum tipo de lesão, afastando-se dos jogos por períodos longos. Essa situação dificultou o trabalho do técnico Gabriel Milito na formulação das escalações e forçou alguns atletas a jogarem no limite em momentos cruciais da temporada, comprometendo o rendimento coletivo.

Principais jogadores atingidos pelas lesões

Zaracho foi um dos mais afetados em 2024, lidando com cinco diferentes lesões que incluíram coxa, tornozelo e púbis. Ele participou de apenas 33 partidas, menos da metade dos confrontos do Atlético, ficando afastado por cerca de cinco meses no total, refletindo os desafios físicos do time.

Superação dos desfalques

O Atlético teve que adaptar-se constantemente às ausências por lesão. Jogadores como Hulk e Paulinho foram fundamentais mesmo enfrentando suas próprias limitações físicas. Hulk atuou no sacrifício apesar de uma lesão na coxa, e Paulinho jogou limitadamente em partidas decisivas.

Em algumas ocasiões, a situação era tão crítica que Gabriel Milito contava com apenas sete reservas no banco devido às lesões, suspensões e convocações de seleções.

Impacto no desempenho da equipe

As lesões afetaram diretamente o rendimento do Atlético Mineiro. A campanha no Campeonato Brasileiro, por exemplo, refletiu a dificuldade de manter uma formação consistente, o que prejudicou a coesão e ritmo do time, dificultando a conquista de bons resultados.

Apesar disso, alguns atletas se mantiveram saudáveis, como os goleiros e novos integrantes como Lyanco e Gustavo Scarpa, que ajudaram a estabilizar o time quando necessário.

Perspectivas para 2025

Com o encerramento de 2024, a diretoria e comissão técnica concentram-se no planejamento para 2025. Mitigar as causas das lesões será essencial para fortalecer o time. Isso pode envolver ajustes nos treinos, aprimoramento dos cuidados médicos e gestão do desgaste dos atletas.

O objetivo é assegurar um ambiente onde saúde e desempenho caminhem juntos, minimizando os riscos para que os principais jogadores do Atlético contribuam de forma consistente ao longo de toda a temporada de 2025.