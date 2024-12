No começo de 2024, a saída de Rodrigo Caetano, que optou por continuar na CBF como diretor de seleções, deixou o Atlético Mineiro em busca de novas lideranças para sua diretoria. Caetano era peça-chave no clube, e sua ausência exige uma rápida substituição para manter o ritmo da gestão.

Rubens Menin, figura influente no clube, está de olho no modelo do Grupo City, reconhecido por sua gestão inovadora e eficiente. Esse modelo pode ser essencial para a próxima fase do clube, que pretende contratar um executivo equipado para implementar essas ideias em sua estratégia.

Cadu Santoro em Foco

Cadu Santoro, atual diretor executivo do Bahia, surge como um dos principais nomes para a diretoria do Atlético. Com mais de uma década de atuação no Grupo City, Santoro teve um papel fundamental no departamento de scouting na América do Sul, dotando-o de uma visão estratégica valiosa para o Galo.

A experiência de Santoro com o Grupo City pode ser um diferencial no Atlético, oferecendo perspectivas sobre scouting e gestão moderna de equipes, alinhando-se às melhores práticas de mercado desejadas pelo clube.

Perspectivas para o Atlético Mineiro

Espera-se que as negociações com Cadu Santoro se intensifiquem em breve, dado o interesse mútuo já demonstrado. Os detalhes das negociações ainda são sigilosos, mas a potencial inclusão de Santoro promete um impulso renovado nas estratégias do clube.

Victor Bagy continuará como diretor de futebol, trabalhando em conjunto com qualquer novo membro da diretoria para assegurar uma transição contínua e estável, com inovação e estabilidade como objetivos principais do Atlético nesta fase de mudanças.

Influência do Grupo City no Futebol Nacional

O Grupo City se destaca globalmente por sua metodologia de gestão e desenvolvimento de talentos. No Brasil, clubes que buscam eficiência e sucesso já sentem essa influência, adotando práticas como:

Desenvolvimento de jovens talentos.

Gestão financeira equilibrada e geração de receita.

Recrutamento estratégico de talentos promissores.

Visão de Futuro do Clube Atlético Mineiro

A possível chegada de Cadu Santoro, guiada pelo modelo do Grupo City, marca uma etapa de evolução nas operações do Atlético. Esse movimento visa não apenas fortalecer a equipe, mas também destacar o clube no cenário do futebol brasileiro.

Os próximos passos serão decisivos para o futuro do clube, centrados na implementação bem-sucedida dessas estratégias e mudanças estruturais que garantam um futuro promissor ao Galo.