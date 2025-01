Antes do Cruzeiro, Dudu e Gabigol quase foram trocados, relembre

Em 2024, uma negociação inesperada movimentou os bastidores do futebol brasileiro, envolvendo dois dos maiores atacantes do país: Dudu e Gabigol. Quase ocorreu uma troca entre o Palmeiras e o Flamengo, mas a transferência não se concretizou, e ambos os jogadores se tornaram essenciais nos planos do Cruzeiro para 2025.

O Palmeiras mostrou interesse em Gabigol com o contrato do atacante no Flamengo quase no fim. A negociação poderia ter levado a uma troca direta com Dudu indo para o Flamengo. Apesar das discussões avançadas, o acordo não se materializou e ambos os jogadores terminaram a temporada em seus clubes atuais.

O Interesse do Palmeiras por Gabigol

O Palmeiras, prevendo o futuro, enxergou em Gabigol uma excelente oportunidade para reforçar seu ataque. O atacante do Flamengo já podia assinar um pré-contrato com outra equipe, visto que o ciclo dele no clube rubro-negro parecia próximo do fim durante a gestão de Rodolfo Landim. Em contrapartida, o Palmeiras considerava a troca por Dudu, ainda que seu destino no Cruzeiro não estivesse decidido.

O Recúo de Dudu e Seus Efeitos

A potencial troca surgiu após Dudu hesitar na sua transferência para o Cruzeiro. Inicialmente interessado, ele escolheu cumprir seu contrato com o Palmeiras até o fim de 2024, pressionando o clube a reconsiderar suas opções. A troca por Gabigol parecia promissora, mas não foi adiante devido a questões contratuais e preferência dos envolvidos.

Por que as Negociações Falharam?

No fim, as negociações entre Palmeiras e Flamengo não avançaram, levando Dudu e Gabigol a concluírem seus contratos nos clubes atuais. O Cruzeiro, atento à situação, aproveitou a oportunidade e garantiu a contratação dos atacantes após o término de seus contratos, sob a direção de Alexandre Mattos, sem custos de transferência.

Novos Caminhos para Dudu e Gabigol no Cruzeiro

A Apresentação Cabulosa dará início à temporada de 2025 do Cruzeiro, marcando uma nova era com a chegada de Dudu e Gabigol. O evento no Mineirão reuniu torcedores ansiosos para receber não só os novos atacantes, mas também outros reforços. Com Dudu contratado até 2027 e Gabigol até 2028, a expectativa é alta para o impacto desta dupla nas campanhas futuras do clube celeste.