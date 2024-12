Alvo do Flamengo, Claudinho aponta sonho de jogar em outro clube

Revelado nas categorias de base do Santos, Claudinho expressa um desejo genuíno de retornar ao clube paulista no futuro. Atualmente defendendo o Zenit, da Rússia, Claudinho manifestou seu carinho pelo Santos em um evento recente, destacando a importância do clube e de figuras como Marcelo Teixeira em sua formação. Esse laço especial mantém vivo o sonho de vestir novamente a camisa do Santos.

Publicidade

Com poucos dias no Brasil, Claudinho ainda não conversou com o presidente do Santos, mas está aberto a discussões. Ele esclarece que seu objetivo não é necessariamente encerrar sua carreira no Santos, mas contribuir ativamente enquanto performa bem no campo.

“Tenho um carinho enorme pelo Santos. Devo muito ao Santos e ao Marcelo Teixeira também. Quando comecei, sempre me ajudou. Estrutura, escola, alimentação…é um clube e um cara que tenho muito carinho. Se for bom para o Zenit, pode acontecer. Tenho sonho de jogar no Santos. Não quero voltar para me aposentar, não. Quero voltar para render e dar frutos para o Santos como o Santos me deu”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Complexidade no Retorno de Claudinho ao Santos

O retorno de Claudinho ao Santos envolve desafios. Atualmente, ele possui contrato com o Zenit até 2028, e seu passe, avaliado em cerca de 18 milhões de euros, representa uma barreira financeira significativa para o clube brasileiro. Além disso, há especulações sobre o interesse de outros grandes clubes, como Flamengo e Corinthians. Uma negociação bem-sucedida precisaria equilibrar os interesses de todas as partes envolvidas.

Vida de Claudinho na Rússia

Na Rússia, Claudinho mantém uma carreira consistente, acumulando 122 jogos, 21 gols e 28 assistências pelo Zenit. Ele enfrenta as instabilidades políticas, mas destaca estar satisfeito com sua vida pessoal e profissional no país. Claudinho aprecia a estrutura oferecida pelo clube e a qualidade de vida na Rússia para ele e sua família, expressando um desejo contínuo de desfrutar do futebol, seja na Europa, Brasil ou Oriente Médio.

Publicidade

Perspectivas Futuras de Claudinho

Claudinho participou de um jogo beneficente de fim de ano, demonstrando otimismo sobre seu futuro. Respeitando seu contrato com o Zenit, ele se mantém receptivo a oportunidades que sejam benéficas para ele e seu clube atual. Durante a pausa do Campeonato Russo, Claudinho participou do evento Natal Sem Fome, destacando seu compromisso com causas sociais além do futebol.

Em suma, Claudinho tem altos objetivos para sua trajetória no futebol. Com contrato válido no Zenit até 2028, o sonho de retornar ao Santos continua por sua conexão emocional com o clube. Enquanto isso, ele segue demonstrando seu talento e buscando realizações em sua carreira, onde quer que ela o leve.