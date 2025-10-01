  • Escudo Atlético-MG
Seleção Brasileira

Vitor Roque na briga: as estatísticas de quem sonha com a 9 da seleção

Atacante do Palmeiras entrou na disputa por vaga e aumentou expectativa por convocação de Carlo Ancelotti, nesta quarta-feira, 1º

Publicado por: Redação em 01/10/2025 às 04:00 - Atualizado em 01/10/2025 às 11:51
Vitor Roque na briga: as estatísticas de quem sonha com a 9 da seleção
Vitor Roque, do Palmeiras, pode pintar na seleção brasileira - Nelson ALMEIDA / AFP

A seleção brasileira será convocada para a Data Fifa de outubro, nesta quarta-feira, 1º, às 15h (de Brasília). Em evento realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o treinador Carlo Ancelotti divulgará os convocados para amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

O Brasil vai a campo no próximo dia 10, em uma sexta-feira, contra a seleção sul-coreana, em Seul. Na terça-feira seguinte, dia 14, o adversário será a equipe japonesa, em Tóquio.

Entre as possíveis novidades na lista de Ancelotti, Vitor Roque causa expectativa. Atacante do Palmeiras, o jovem se firmou atuando numa dupla de ataque com o argentino Flaco López.

Flaco López e Vitor Roque comemoram gols pelo Palmeiras - Nelson ALMEIDA / AFP

Flaco López e Vitor Roque comemoram gols pelo Palmeiras – Nelson ALMEIDA / AFP

“Flecha” do setor ofensivo, entrega participações diretas em gol utilizando velocidade, força física e boa capacidade de definição. Desse modo, entrou na briga por um espaço que ainda tem vagas em aberto.

Vitor Roque, nesta temporada, tem 12 gols e quatro assistências. Os números desde agosto, porém, são mais expressivos, com oito tentos e quatro passes para gols em 13 partidas.

Assim, para aquecer a expectativa pela convocação de Carlo Ancelotti, PLACAR separou as estatísticas dos “concorrentes” da posição nesse mesmo recorte temporal. Confira abaixo:

Os concorrentes do ataque da seleção

João Pedro – Chelsea

João Pedro em Brasil x Chile, no Maracanã – Alexandre Battibugli/PLACAR

10 jogos

2 gols

3 assistências

Richarlison – Richarlison

Richarlison comanda ataque do Tottenham na Premier League com dois gols - Ben STANSALL / AFP

Richarlison é jogador do Tottenham – Ben STANSALL / AFP

12 jogos

3 gols

1 assistência

Endrick – Real Madrid

Endrick tem sido reserva no Real Madrid – @endrick

Nenhum jogo

Matheus Cunha – Manchester United

Matheus Cunha: novo camisa 10 e uma das esperanças de retomada do United - @cunha/Instagram

Matheus Cunha, novo camisa 10, é uma das esperanças de retomada do United – @cunha/Instagram

6 jogos

Kaio Jorge – Cruzeiro

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Kaio Jorge é o grande nome do Cruzeiro em 2025 – Gustavo Aleixo/Cruzeiro

12 jogos

5 gols

2 assistências

Pedro – Flamengo

Pedro volta a ser protagonista pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro, artilheiro do Flamengo – Gilvan de Souza/Flamengo

11 jogos

7 gols

2 assistências

Igor Thiago – Brentford

Igor Thiago, atacante do Brentford, é destaque na Premier League - Divulgação / Brentford

Igor Thiago, atacante do Brentford, é destaque na Premier League – Divulgação / Brentford

7 jogos

5 gols

