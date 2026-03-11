O meio-campista Gabriel Sara é uma das principais opções para substituir Bruno Guimarães, ausente por lesão muscular na coxa, na seleção brasileira. Segundo o ge, o meia entrou na pré-lista de Carlo Ancelotti e pode ser testado nos amistosos contra Croácia e França, no fim de março.

Sara vem sendo um dos destaques do Galatasaray, da Turquia, que eliminou a gigante Juventus da Champions League e venceu a partida de ida contra o Liverpool. Antes disso, teve passagem de sucesso pelo Norwich, da Inglaterra.

Gabriel Sara foi formado nas categorias de base do São Paulo. O meia começou a receber oportunidades com Fernando Diniz em 2020, se tornando titular na meia direita do esquema 4-4-2 do treinador. Ainda jovem, Sara já era projetado como um jogador com “perfil de Europa”, por seu entendimento tático, adaptação a diferentes funções e intensidade física.

Mudança para a Europa

Durante a sua passagem no Tricolor Paulista, o atleta atuou como um meia mais centralizado, ponta e como um camisa 8. Em 2022, o São Paulo vendeu Sara para o Norwich, da segunda divisão inglesa, por 10,5 milhões de euros. Foram 17 gols e oito assistências em 113 partidas no Brasil.

Na Championship, o meio-campista foi um dos principais destaques da competição. Em duas temporadas na Inglaterra, foram 20 gols e 17 assistências em 94 jogos.

Depois de se destacar na segundona inglesa, o meia se transferiu para o Galatasaray, da Turquia. Na sua primeira temporada no clube, Sara chegou e já foi campeão do Campeonato Turco.