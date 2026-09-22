Recuperado da lesão que o tirou da Copa do Mundo, Estêvão está de volta à seleção brasileira. Nos jogos do Brasil nesta Data Fifa, a expectativa é de que tenha mais minutos em campo, o que tem sido raro no Chelsea. Na atual temporada, o atacante soma apenas 148 minutos distribuídos em seis partidas, apenas duas como titular.

Na imprensa inglesa, a baixa minutagem de Estêvão sob comando de Xabi Alonso tem gerado discussões. Questões táticas e defensivas são apontadas como principais motivos para a escolha do técnico do Chelsea. Apesar disso, o atacante de 19 anos evita conflito sobre o tema.

“Cada técnico tem sua maneira de jogar, e claro que a gente trabalha todos os dias, dá o nosso melhor todos os dias. É isso que eu faço. A gente tem muito jogador de extrema qualidade no Chelsea. Foco naquilo que eu posso controlar”, inicia Estêvão, em entrevista coletiva.

“Quando eu recebo oportunidade, eu tento dar o meu melhor. Todas as oportunidades que eu tive, acho que tenho agarrado muito. Eu tento controlar aquilo que eu posso e deixar o dia de amanhã na mão de Deus. Confio muito em mim também”, complementa.

Forma física

Durante a coletiva, Estêvão também comentou sobre a sua forma física. Na última temporada, o atacante sofreu cinco lesões, passou 129 dias no departamento médico e perdeu 24 jogos até a contusão que o tirou da Copa, conforme relembra o ge.

“Eu tenho me cuidado bastante todos os dias. Claro que nenhum jogador deseja machucar, então é uma coisa que infelizmente aconteceu muito ano passado. Eu estou me prevenindo bastante, estou fazendo muita fisioterapia, cuidando bastante do meu corpo, alimentação, sono, coisas que um atleta precisa para render ao máximo no campo”, inicia Estêvão.

“Estar disponível para mim é uma alegria imensa, coisa que eu nem sempre tive ano passado. Só de estar em campo eu já fico muito feliz”, finaliza.

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