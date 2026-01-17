Em uma noite decidida por detalhes disciplinares e superioridade tática, o Volta Redonda não tomou conhecimento da equipe sub-20 do Flamengo e venceu por 3 a 0 neste domingo, no Raulino de Oliveira. Válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, a partida teve sua narrativa drasticamente alterada logo nos primeiros minutos, quando a expulsão do zagueiro rubro-negro Carbone deixou os visitantes em desvantagem numérica, permitindo que o Voltaço construísse o resultado com gols de MV, Rafael Castro e Dener.

Expulsão precoce define o rumo do jogo

O confronto começou eletrizante e com promessa de equilíbrio. O Flamengo, mesmo com sua equipe de garotos, chegou a balançar as redes aos 9 minutos com Douglas Teles, após jogada de Joshua, mas o lance foi anulado por impedimento. No entanto, a agressividade excessiva custou caro ao time da Gávea. O zagueiro Carbone, que já havia recebido cartão amarelo aos 2 minutos, cometeu nova falta dura em Ygor Catatau aos 11 minutos e foi expulso de campo. Com um jogador a menos, o sistema defensivo do Flamengo ruiu.

O Volta Redonda não demorou a capitalizar a vantagem. Aos 16 minutos, em um contra-ataque veloz puxado por Ygor Catatau, a bola chegou à área e MV, com oportunismo, deslizou de carrinho para abrir o placar. O gol desestabilizou ainda mais os jovens do Flamengo, que viram o adversário criar diversas chances, incluindo um voleio de Bruno Barra que explodiu no travessão pouco antes do intervalo.

Golpe fatal e festa da torcida

Se havia alguma esperança de reação rubro-negra, ela foi sepultada logo no início do segundo tempo. Aos 6 minutos da etapa final, Wagninho cruzou para a área e encontrou o zagueiro Rafael Castro livre de marcação. Ele cabeceou com precisão para ampliar a vantagem. Com o 2 a 0 no placar e o controle absoluto da posse de bola, o time da casa passou a administrar o jogo, enquanto o Flamengo, exausto e desorganizado, limitava-se a defender.

O Voltaço ainda teve um gol anulado de Ygor Catatau por impedimento, mas a goleada era questão de tempo. Aos 38 minutos, Wagninho apareceu novamente como garçom, cruzando na medida para Dener cabecear e fechar a conta em 3 a 0. Nos minutos finais, a torcida presente no Raulino de Oliveira gritou “olé”, celebrando uma atuação segura que coloca o Volta Redonda em posição de destaque no grupo, enquanto o Flamengo aguarda o retorno de seu elenco principal para buscar a recuperação no torneio.