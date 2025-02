Vitória x Sousa: horário, escalações e onde assistir

A Copa do Nordeste 2025 promete ser recheada de emoção, e um dos confrontos mais aguardados acontece nesta terça-feira (4), quando o Vitória enfrenta o Sousa. A partida será no famoso Estádio Barradão, em Salvador, às 21h30. O Vitória busca liderar o Grupo A, enquanto o Sousa quer manter sua invencibilidade, reforçando sua ótima campanha no campeonato estadual.

Ambas as equipes chegam embaladas após ótimos desempenhos em seus campeonatos estaduais. O Vitória lidera o Campeonato Baiano e estreou com um empate promissor fora de casa contra o CRB na Copa do Nordeste. O Sousa, invicto no Campeonato Paraibano, está em terceiro no Grupo A, após uma virada impressionante sobre o Altos.

Alerrandro, do Vitória, foi um dos destaques do Brasileirão – Victor Ferreira/Vitória

O Desafio do Leão e do Dino na Copa do Nordeste 2025

Confrontos regionais têm sempre uma mística especial, e este não será diferente. Sob o comando do técnico Tiago Carpini, o Vitória, conhecido como o Leão da Barra, aposta em jogadores-chave como Lucas Arcanjo e Wellington Rato para aproveitar o fator casa e garantir três pontos importantes.

Por outro lado, o Dino do sertão paraibano, comandado pelo técnico Paulo Foiani, espera continuar sua boa fase. Com talentos como Dhonata e Diego Ceará, o Sousa visa surpreender na Arena Barradão, mostrando que seus excelentes resultados estaduais refletem no torneio nordestino.

Onde e Como Assistir ao Jogo

Os torcedores têm à disposição diversas opções para acompanhar este emocionante embate. A transmissão ao vivo será feita pelos canais Premiere. Para os que preferem rádio, a CBN oferece cobertura completa, com narração de William Fontes e comentários de Pedro Alves. O portal ge também disponibilizará atualizações em tempo real para que os fãs fiquem por dentro de cada lance.

Expectativas para o Confronto

O duelo entre Vitória e Sousa é um dos principais destaques desta rodada na Copa do Nordeste. Com ambos os times em boa fase, o jogo promete ser equilibrado e cheio de oportunidades. Espera-se que um bom público compareça ao Barradão, apoiando o Vitória em busca de sua primeira vitória na competição.

O Vitória deve alinhar com força total, com jogadores como Raul Cáceres e Janderson, fundamentais para a equipe. Pelo Sousa, o goleiro Bruno Fuso, com boas atuações no estadual, terá a missão de manter a defesa firme.

A partida será arbitrada por Michelangelo Martins de Almeida Júnior, da CBF-PE, com auxílio de Francisco Chaves Bezerra Júnior e Ricardo Jorge Júnior. Todos esses elementos celebram o futebol nordestino, rico em tradição e competitividade.

Data: 4 de fevereiro

Horário: 21h30

Local: Estádio Barradão, Salvador

