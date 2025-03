O atacante Vitor Roque desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 3, para se apresentar ao Palmeiras. O jogador de 20 anos, que estava emprestado pelo Barcelona ao Real Betis, assinou contrato definitivo com o Verdão até dezembro de 2029 e pode jogar a semifinal do Paulistão.

Para evitar contato com torcedores e imprensa, Vitor Roque deixou o aeroporto por um portão privativo e seguiu em uma van com vidros escurecidos. Segundo o clube, essa medida atendeu a uma recomendação do aeroporto para evitar aglomerações na área de desembarque.

O jogador foi direto para a academia de futebol, fazer alguns exames médicos e iniciará os treinos com o elenco na terça-feira, 4, e já estará à disposição para a semifinal do Campeonato Paulista, no próximo fim de semana – o adversário ainda não foi definido.

Hora de mais exames médicos. Bora pro check-up! 😅 pic.twitter.com/zShRtaTOCp — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 3, 2025

Vitor Roque foi contratado por 25,5 milhões de euros (cerca de R$154 milhões), tornando-se a aquisição mais cara da história do futebol sul-americano.

Ele chega ao Palmeiras para disputar a posição de centroavante, uma das principais carências identificadas pelo técnico Abel Ferreira.

O jogador é o sexto reforço recebido pelo treinador nesta janela de transferências e iniciará os treinamentos já nesta terça, à disposição da comissão técnica para a semifinal do Paulistão.