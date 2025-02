Vitor Roque é, oficialmente, reforço do Palmeiras para a temporada 2025. O Verdão confirmou a contratação do atacante, que pertencia ao Barcelona, e custou 25 milhões de euros (equivalente a 152 milhões de reais pela cotação atual), o que faz dele a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

Com isso, o Verdão atende aos apelos de sua torcida e de seu técnico por uma camisa 9. Roque, revelado pelo Cruzeiro e com passagem de sucesso pelo Athletico-PR deve formar o ataque com Paulinho (que ainda não estreou), e Estêvão, que em julho será transferido ao Chelsea.

Como foi a passagem de Vitor Roque pela Europa

O “Tigrinho”, como é apelidado, viveu o sonho de ainda jovem jogar no futebol europeu. Mas como foi a passagem do atacante por Barcelona e Betis? Aos 19 anos, o jogador revelado pelo Athletico Paranaense foi anunciado nesta quinta-feira, 27, pelo Palmeiras.

Vitor Roque nasceu em Timóteo (MG) e fez as categorias de base no América-MG e no Cruzeiro. Em 2021, subiu ao profissional pela Raposa e logo começou a se destacar. No ano seguinte, foi transferido para o Athletico e chamou a atenção na campanha que foi vice-campeã da Libertadores.

Em julho de 2023, estava no Barcelona. Ainda que com problemas extra-campo, o time mantinha a sua tradição, mas faltava espaço para Vitor Roque, principalmente, depois da chegada do centroavante Robert Lewandowski e do sucesso da sensação Lamine Yamal. O brasileiro terminou sua passagem com dois gols marcados em 16 partidas.

Na temporada seguinte, foi emprestado ao Betis para ganhar rodagem e tempo de jogo ainda em sua formação no futebol. Mesmo em pouco tempo, mostrou o seu valor com sete gols em 33 jogos.

Números de Vitor Roque na Europa:

49 jogos (21 titular)

9 gols

232 minutos para marcar gol

26% conversão de chances claras

38/83 finalizações no gol

15 passes decisivos

36% eficiência nos duelos

49 faltas sofridas

3 pênaltis sofridos

Nota Sofascore 6.66

No Palmeiras de Abel Ferreira, Vitor Roque terá companhia de bons nomes para o ataque: Estêvão, Paulinho, Facundo Torres e Flaco López estão entre as opções para o setor.