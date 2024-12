Vini Jr. The Best: os feitos e números da temporada

Vinicius Júnior é o melhor jogador do mundo. Nesta terça-feira, 17, o astro do Real Madrid e da seleção brasileira venceu o prêmio Fifa The Best, coroando a temporada 2023/24.

Publicidade

A honraria foi confirmada meses depois do atacante amargar forte decepção na Bola de Ouro. No evento da revista francesa France Football, o brasileiro foi superado pelo volante Rodri, do Manchester City.

Agora, a entidade que rege o futebol mundial, premiou Vini. Neste caso, a eleição se deu em um sistema de votação diferente, que leva em consideração as escolhas dos técnicos de todas as seleções nacionais, os capitães de todas as seleções nacionais, um jornalista de cada Federação e os votos do público.

Publicidade

O período designado para a avaliação foi entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024. Desse modo, o desempenho da temporada 2023/24, no modelo da Europa, entrou em consideração.

A temporada de Vini

Vinicius Júnior terminou a temporada em alta no Real Madrid. Principal jogador da equipe merengue, o atacante conduziu a equipe aos títulos do Campeonato Espanhol, da Champions League e da Supercopa da Espanha.

Com a camisa madridista, Vini somou 39 jogos, marcou 24 gols e deu nove assistências. Já pela seleção brasileira, foram 10 partidas com dois tentos e dois passes para gol.

Publicidade

Dessa forma, os números totalizam 49 jogos, 26 gols e 11 assistências, com maior influência na Liga dos Campeões. Na competição europeia, em 10 aparições, o brasileiro marcou seis vezes e assistiu os companheiros em quatro, sendo que seis das 10 participações aconteceram no mata-mata, com direito a uma bola na rede na final.

O ponto baixo do jogador em 2023/24 foi com a camisa do Brasil. Em momento de ausência de antigas referências, Vini não assumiu o posto e decepcionou, como na Copa América, torneio no qual esteve suspenso nas quartas de final, fase que marcou a eliminação da seleção brasileira.