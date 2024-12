Marta, pequeno Gui e mais: Brasileiros são destaques no Fifa The Best 2024

A Fifa realizou a premiação dos melhores da temporada nesta terça-feira, 17, em cerimônia na Aspire Academy, em Doha, no Catar. O evento premiou Vinicius Jr. como The Best 2024 e outros brasileiros também foram destaque. A Rainha Marta levou o prêmio que leva seu próprio nome, enquanto fora do campo Thiago Maia e o pequeno Gui, torcedor do Vasco, também foram reconhecidos.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Gandra Moura (@guigandramoura)

Diferente da premiação da revista France Football, que premiou Rodri com a Bola de Ouro, a maior entidade do futebol foi na contramão. O Fifa The Best 2024 ficou com o brasileiro Vinicius Jr, pela temporada de destaque e multicampeã pelo Real Madrid.

Publicidade

Vinicius foi o último premiado da noite. O primeiro brasileiro a ser reconhecido no evento foi a Gabi Portilho, jogadora do Corinthians e da seleção, que foi eleita na seleção feminina da temporada.

Na primeira edição do prêmio Marta, de gol mais bonito do futebol feminino, a própria Rainha do futebol levou a estatueta para casa. Marta desbancou outras 10 jogadoras.

O Brasil, além de Vini Jr. e Marta, ganhou destaque e dominou o Fifa The Best com as categorias fora de campo. No prêmio Fair Play, concedido por atitudes exemplares no meio do futebol, o volante Thiago Maia, do Internacional, foi reconhecido pela ajuda prestada durante as enchentes no Rio Grande do Sul. É a segunda edição seguida que o Brasil conquista a categoria. Na última temporada, a seleção brasileira levou o prêmio pela campanha antirracismo com Vinicius Jr.

Publicidade

No prêmio torcedor do ano, o pequeno Gui, torcedor ilustre e símbolo do Vasco da Gama, foi reconhecido em votação popular. Vítima de uma doença rara chamada epidermólise bolhosa, o menino de 10 anos se tornou um amuleto do cruzmaltino desde 2013. É a terceira vez que um brasileiro leva o Fifa Fan Award. Em 2019, Silvia Grecco foi reconhecida por narrar os jogos do Palmeiras ao filho com deficiência visual. No ano seguinte, em 2020, Marivaldo da Silva, torcedor do Sport, foi premiado por andar 60km e atravessar três cidades para assistir aos jogos do Leão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FIFA World Cup (@fifaworldcup)

O goleiro Ederson perdeu o prêmio em sua categoria para o argentino Dibu Martínez, também selecionado para a o time da temporada. No futebol feminino, quem acabou ficando de fora foi o técnico da seleção brasileira Arthur Elias, ex-Corinthians, que acabou perdendo na categoria de melhor treinador para a inglesa Emma Hayes.

Como foi a premiação Fifa The Best 2024:

Vini Jr is #TheBest FIFA Men’s Player 2024! 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

14h56: MELHOR DO MUNDO! Vinicius Jr. recebe o prêmio The Best 2024

14h55: Arséne Wenger anuncia o prêmio de melhor técnico da temporada, e o vencedor é Carlo Ancelotti, do Real Madrid

14h50: Fifa anuncia a seleção da temporada do futebol masculino: Emiliano Martínez; Daniel Carvajal, Antonio Rudiger, William Saliba, Ruben Dias; Rodri, Jude Bellingham, Toni Kroos; Lamine Yamal, Erling Haaland e Vinicius Júnior

14h:46: O argentino Dibu Martínez é eleito o melhor goleiro do mundo, em anúncio feito pela lenda Buffon

14h45: O brasileiro Pequeno Gui recebe o prêmio de melhor torcedor, por todo seu amor pelo Vasco da Gama

14h40: O brasileiro Bebeto é chamado ao palco para anunciar o prêmio Fair Play para o também brasileiro Thiago Maia, do Inter, pela ajuda durante as enchentes no Rio Grande do Sul

All hail Aitana.@AitanaBonmati is #TheBest FIFA Women’s Player 2024! 👑 — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

14h35: O presidente Gianni Infantino retorna ao palco para anunciar a espanhol Aitana Bonmatí, do Barcelona, como vencedor do prêmio The Best na categoria feminina; é o segundo prêmio seguido de melhor do mundo de Aitana

It had to be her… Marta wins the first-ever Marta Award! 🇧🇷💫 — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

14h33: O prêmio Marta de gol mais bonito do futebol feminino vai para a própria Rainha do Futebol: Marta!

Best in the business. 🧠@EmmaHayes1 is #TheBest FIFA Women’s Coach 2024! — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

14h30: O prêmio de melhor técnica do futebol feminino vai para Emma Hayes, campeã inglesa com o Chelsea e atualmente na seleção dos Estados Unidos; a inglesa supera o brasileiro Arthur Elias, ex-Corinthians e hoje na seleção brasileira

#TheBest FIFA Women’s 11 in 2024. ✨ — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

14h25: Fifa anuncia a seleção das melhores jogadoras da temporada com a brasileira Gabi Portilho entre as premiadas: Naeher; Bronze, Girma, Paredes, Batlle; Portilho, Guijarro, Horan e Bonmatí; Hansen e Paralluelo

14h18: Prêmio de melhor goleira vai para Alyssa Naeher, dos Estados Unidos e do Chicago Red Stars – superando Ann-Katrin Berger, Yamashita, Cata Coll e Mary Earps

The goal of his life. 🚲🤯@AGarnacho7 wins the FIFA Puskas Award 2024! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

14h15: Ex-jogador italiano Del Piero anuncia o Prêmio Púskas de gol mais bonito para o argentino Alejandro Garnacho, do Manchester United

14h12: Fifa anuncia os candidatos ao prêmio de gol mais bonito: Garnacho, DiMarco, Walter Bou, Hasan Al-Haydos, Terry Antonis, Michael Chirinos, Kudus, Omedi, Onuachu e Philogene

14h07: Gianni Infantino, presidente da Fifa, discursa no palco e destaca prêmio ‘oficial’ com a chancela da entidade: “Hoje vão descobrir quem é o verdadeiro “The Best”, porque quem pode definir isso é a Fifa”, justificando com o processo e formato de votação

14h05: Vídeo de introdução da cerimônia recorda prêmios entregues a Luka Modric, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

14h: Tem início a premiação do Fifa The Best 2024