Vini na briga: os brasileiros eleitos como melhor do mundo pela Fifa

A Fifa divulgará nesta terça-feira, 17, às 14 horas (de Brasília), os vencedores do prêmio The Best, em um jantar de gala em Doha, no Catar. Um dos candidatos ao título, Vinicius Júnior, do Real Madrid, tem chance de ser o sexto brasileiro a ser eleito o melhor jogador do mundo pela entidade.

Publicidade

Vini Jr. concorre ao principal prêmio ao lado de nomes como Lionel Messi (Inter Miami) e Rodri (Manchester City). O espanhol é o atual vencedor da Bola de Ouro da France Football, prêmio que causou grande repercussão por não considerar o brasileiro do Real Madrid.

Diferentemente dos últimos anos, a festa da Fifa parece ser menos empolgante. Na premiação de 2023, realizada em Londres, na Inglaterra, por exemplo, Lionel Messi recebeu a coroação, mas não foi receber o prêmio, já que tinha compromissos com o seu time nos Estados Unidos.

Publicidade

Também nesta terça, a cerimônia pode premiar outros brasileiros. Marta, do Orlando City e da seleção brasileira, concorre ao prêmio de melhor jogadora, Arthur Elias, técnico do Brasil feminino, concorre ao posto de melhor técnico do futebol para mulheres, e Guilherme Gandra é indicado ao Fifa Fan Award, que premia torcedores ilustres.

Na premiação do melhor jogador do mundo, cinco brasileiros já foram honrados. Foram eles: Romário, em 1994, Ronaldo, em 1996, 1997 e 2002, Rivaldo, em 1999, Ronaldinho Gaúcho, em 2004 e 2005, e Kaká, em 2007.

O atual vencedor do The Best é Lionel Messi. O craque argentino, com outro prêmios, levou em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2022 e 2023.

Publicidade

Os vencedores do The Best Fifa

1991 – Lothar Matthäus (Alemanha)

1992 – Marco Van Basten (Holanda)

1993 – Roberto Baggio (Itália)

1994 – Romário (Brasil)

1995 – George Weah (Libéria)

1996 – Ronaldo (Brasil)

1997 – Ronaldo (Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (França)

1999 – Rivaldo (Brasil)

2000 – Zinedine Zidane (França)

2001 – Luís Figo (Portugal)

2002 – Ronaldo (Brasil)

2003 – Zinedine Zidane (França)

2004 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006 – Fabio Cannavaro (Itália)

2007 – Kaká (Brasil)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 – Lionel Messi (Argentina)

2010 – Lionel Messi (Argentina)

2011 – Lionel Messi (Argentina)

2012 – Lionel Messi (Argentina)

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 – Lionel Messi (Argentina)

2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 – Luka Modric (Croácia)

2019 – Lionel Messi (Argentina)

2020 – Robert Lewandowski (Polônia)

2021 – Robert Lewandowski (Polônia)

2022 – Lionel Messi (Argentina)

2023 – Lionel Messi (Argentina)

Indicados ao prêmio de melhor do mundo em 2024