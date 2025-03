Vini Jr. afasta interesse de árabes e quer renovar com o Real Madrid: ‘Meu sonho’

Vini Jr. tratou de afastar a concorrência e disse nesta segunda-feira, 3, em rara entrevista coletiva, que quer continuar no Real Madrid. Depois de vencer o prêmio The Best Fifa de melhor jogador do mundo, o atacante recebeu uma nova leva de propostas do futebol árabe. O brasileiro disse estar vivendo o seu sonho e quer renovar o contrato o quanto antes.

A entrevista de Vini Jr. foi para celebrar os 300 jogos pelo clube merengue. O ex-jogador do Flamengo chegou ao Real Madrid em julho de 2018 e, depois de passagem pelo time B, integrou a equipe principal.

“Estou muito tranquilo [quanto ao interesse saudita] porque tenho contrato até 2027 [com o Real Madrid] e espero que possamos renovar o quanto antes. Estou cumprindo meu sonho, com os melhores jogadores, o melhor treinador e o melhor presidente. Não poderia estar em um lugar melhor”, disse Vini Jr.

O Real Madrid se prepara para o clássico contra o Atlético de Madrid, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida acontece nesta terça, a partir das 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu.

