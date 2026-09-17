Início/Placar/Vídeo: Debate PLACAR comenta eliminações de Corinthians e Santos, e classificação do PalmeirasDebate PLACAR comenta eliminações de Corinthians e Santos, e classificação do PalmeirasAssista ao programa desta quinta-feira, 17, com apresentação de Isabela Labate, comentários de Alfinete, Guilherme Azevedo e Fabio SormaniPor Redação 1 min de leitura17/09/2026 • 13:00Memphis Depay (Miguel Schincariol/AFP)Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora Leia maisBarcelona atropela Racing e mantém 100% de aproveitamentoDespedida de Messi da seleção argentina tem data marcadaSem dinheiro, Santos busca ‘investidor’ para trocar gramados da Vila e do CT