Vidal, ex-Flamengo e Athletico, é investigado por agressão sexual

O experiente volante chileno Arturo Vidal, com passagens por Flamengo e Athletico Paranaense, e atualmente no Colo-Colo, é um dos investigados pelo Ministério Público do Chile por agressão sexual praticada contra quatro mulheres. A denúncia foi formalizada nesta segunda-feira, 4.

Publicidade

O caso teria ocorrido no Bar Mía, no município de Vitacura, durante a madrugada, logo após a vitória por 3 a 0 da equipe chilena contra o Deportes Iquique, pelo campeonato local. Vidal e mais alguns jogadores estariam comemorando um aniversário. A informação foi inicialmente publicada pelo site alairelibre.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

O jogador compareceu a uma delegacia em Vitacura para verificação de identidade, de acordo com a denúncia feita pela suposta vítima. “Estamos numa fase preliminar, pois temos vindo a fazer as primeiras averiguações”, disse o coronel Gerardo Aravena, em entrevista coletiva concedida no 37º Distrito Policial.

Publicidade

Segundo jornais locais, uma das mulheres disse ter procurado por seu parente relatando se encontrar em péssimas condições. A mesma afirmou estar drogada e ter sido agredida sexualmente, reconhecendo o meio-campista como um dos envolvidos.

O dono do estabelecimento, Felix Opazo, afirmou ao jornal Futuro que imagens de segurança podem desmentir a denúncia. “Naquele momento, a irmã de uma garota que estava bêbada apareceu e insinuou que ela poderia ter sido drogada. Eu disse a ela que achava que não. Depois disso, a polícia chegou, e um procedimento de reconhecimento aconteceu”, disse Opazo.

Recentemente, Jorge Valdívia, ex-Pameiras, outro ícone do futebol local, acabou detido após denúncia de agressão sexual contra uma tatuadora. O ex-jogador negou alegando ter se tratado de uma relação consensual. O caso também é investigado pelo MP.

Publicidade

Valdívia, contudo, segue detido em meio as investigações. Uma nova audiência está marcada para a próxima terça-feira, 12.

Vidal tem passagens por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão na Europa. No Brasil, atuou pelo Flamengo em 2022 e parte de 2023, quando assinou com o Athletico Paranaense, além de longa carrreira defendendo a seleção chilena. Retornou ao futebol chileno no último ano.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.