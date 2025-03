Chelsea x Manchester City: Onde Assistir ao Jogo da Champions League

O aguardado confronto entre Chelsea Feminino e Manchester City Feminino promete agitar as quartas de final da UEFA Champions League Feminina. A partida está marcada para esta quinta-feira, 27 de março de 2025, às 17h, no estádio Kingsmeadow, em Kingston upon Thames, Surrey. Os fãs de futebol feminino poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo DAZN.

Ambas as equipes têm mostrado um desempenho impressionante ao longo da competição, tornando este jogo um dos mais esperados da temporada. O Chelsea Feminino, conhecido por sua força ofensiva, enfrenta o Manchester City Feminino, que se destaca pela solidez defensiva. Este embate promete ser um espetáculo de alto nível.

Atletas do Manchester City feminino – Fonte: Instagram/@mancitywomen

Como Chelsea feminino chegou até aqui?

O Chelsea Feminino tem se destacado na UEFA Champions League Feminina com uma campanha sólida. Em sete jogos disputados, a equipe conquistou seis vitórias e sofreu apenas uma derrota. Com uma média de 2.57 pontos por jogo, o time tem mostrado consistência e determinação em campo.

O ataque do Chelsea é um dos mais eficientes da competição, com 19 gols marcados, resultando em uma média de 2.71 gols por partida. No entanto, a defesa também merece destaque, tendo sofrido apenas 8 gols, o que representa uma média de 1.14 gols por jogo. A equipe vem de uma vitória convincente sobre o Twente, onde venceu por 6 a 1, demonstrando seu poder ofensivo.

Qual é o desempenho do Manchester City Feminino?

Por outro lado, o Manchester City Feminino também tem mostrado um desempenho notável na competição. Em nove jogos, a equipe conquistou oito vitórias e sofreu apenas uma derrota, com uma média de 2.67 pontos por jogo. O time tem sido eficaz tanto no ataque quanto na defesa.

O Manchester City marcou 21 gols até agora, com uma média de 2.33 gols por partida. A defesa é um dos pontos fortes da equipe, tendo sofrido apenas 6 gols, o que resulta em uma média de 0.67 gols por jogo. A equipe vem de uma vitória importante contra o Real Madrid Feminino, onde venceu por 2 a 1, consolidando sua posição como uma das favoritas ao título.

Onde assistir ao jogo?

Os fãs de futebol feminino poderão assistir ao emocionante confronto entre Chelsea Feminino e Manchester City Feminino ao vivo pelo DAZN. A transmissão começará às 17h, horário de Brasília, direto do estádio Kingsmeadow. Este jogo promete ser um dos destaques da UEFA Champions League Feminina, com duas das melhores equipes da Europa em campo.

