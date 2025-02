Vasco elimina o Botafogo e garante classificação no Carioca

Em tarde de clássico decisivo em São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama fez a lição de casa e venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo, 23. O gol isolado de pênalti convertido por Vegetti não só confirmou o Cruzmaltino na próxima fase do Campeonato Carioca, mas também eliminou o Glorioso da competição, que sequer conseguiu avançar para a Taça Rio.

Para um clássico tão decisivo, faltou futebol no encontro entre Vasco e Botafogo. Mesmo fora de casa, o Glorioso teve mais a posse de bola, mas com muita dificuldade de criar. Enquanto isso, o Cruzmaltino arriscava mais, principalmente à distância.

A rede só foi balançar no primeiro tempo graças a Cuiabano, que cortou o cruzamento de Paulo Henrique com o braço. A arbitragem marcou pênalti, aos 15 minutos, e Vegetti converteu. O Gigante da Colina só não ampliou em falta de Coutinho porque John estava esperto e defendeu mesmo com o desvio.

O segundo tempo começou bem mais movimentado, com chance para os dois lados. O Botafogo, pressionado e ainda com esperança de classificação, se lançou ao ataque e teve em Cuiabano sua principal chance para empatar – mas isolou. Mais tarde foi a vez de Savarino, que também não conseguiu converter.

