Vai ou fica? Entenda a novela entre Matheus Pereira e o Cruzeiro

Matheus Pereira segue como atleta do Cruzeiro. Após quase deixar o clube mineiro nesta quinta-feira, 20, o meio-campista que tinha negociações avançadas com o Zenit entrou em desacordo sobre questões financeiras e não concretizou a transação no último dia da janela de transferências da Rússia.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

“Houve um acerto entre Cruzeiro e Zenit, a partir também de um acordo verbal do Matheus Pereira com o clube russo. O jogador foi liberado pra fazer exames, mas depois não formalizou o acordo verbal que tinha com o Zenit. Desta forma, diante do prazo que se encerrava na janela do país, ele não vai pra Rússia”, informou o Cruzeiro.

Publicidade

A saída de Matheus Pereira do Cruzeiro tem movimentado o mercado desde a abertura da janela. Ainda nesta quinta, o Cabuloso chegou até a dar entrada na CBF na rescisão contratual em ação que fazia parte da negociação do atleta com o Zenit. Os valores giravam em torno de R$ 100 milhões e o atleta chegou até a realizar exames médicos em uma clínica de Belo Horizonte.

A negociação entre Matheus Pereira e Zenit não avançou devido a um desacordo financeiro entre as partes.

O vínculo entre Matheus Pereira e Cruzeiro vai até junho de 2026. O brasileiro chegou em Belo Horizonte em empréstimo junto ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, na metade de 2023.