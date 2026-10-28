Um ano após a implementação do modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Juventus da Mooca reúne resultados esportivos e avanços comerciais que ajudam a dimensionar o primeiro ciclo da nova gestão. A conquista do Campeonato Paulista Série A2 de 2026, que garantiu o retorno à elite estadual após 19 anos, foi o principal marco de uma temporada que também registrou crescimento de público e ampliação das oportunidades de negócios.

O balanço desse período permite avaliar não apenas os resultados alcançados dentro de campo, mas também as bases construídas para o desenvolvimento do clube nos próximos anos. Entre as frentes prioritárias estão o fortalecimento do departamento de futebol, a expansão das receitas comerciais e os projetos de modernização da estrutura, com atenção especial à preservação da tradicional Rua Javari.

“Nosso primeiro ano foi marcado por um objetivo muito claro: criar condições para que o Juventus voltasse a competir em alto nível sem perder de vista a sustentabilidade do projeto. O título da Série A2 representa uma conquista importante, mas também reforça a responsabilidade de manter uma evolução consistente, com planejamento e profissionalização em todas as áreas”, afirma Cláudio Fiorito, CEO do Juventus SAF.

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Resultado esportivo como primeiro marco

A conquista da Série A2 colocou o Juventus novamente na primeira divisão do Campeonato Paulista e encerrou um período de 19 anos longe da elite estadual. O título também representou a primeira grande conquista esportiva do clube desde a implementação da SAF, dando à nova gestão um resultado concreto para apresentar ao fim da temporada.

Mais do que o acesso, a campanha reforçou a importância de alinhar planejamento administrativo e desempenho esportivo. A continuidade desse trabalho passa agora pelo desafio de estruturar uma equipe capaz de competir na Série A1, considerando as diferenças técnicas e financeiras em relação à divisão de acesso.

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“Voltar à Série A1 era um objetivo importante para o Juventus, e conquistar o campeonato tornou esse resultado ainda mais significativo. Agora, precisamos trabalhar para que esse avanço não seja pontual. O planejamento esportivo exige continuidade, decisões responsáveis e uma estrutura que permita ao clube enfrentar os próximos desafios com competitividade”, destaca Fiorito.

Expansão comercial e novas oportunidades

A estruturação comercial é outra frente do primeiro ciclo da SAF. O Juventus alcançou aproximadamente R$ 3 milhões em patrocínios em 2026 e busca ampliar sua capacidade de geração de receitas, diversificando oportunidades de negócios e fortalecendo o relacionamento com parceiros.

A profissionalização dessa área é importante para aumentar a previsibilidade financeira e criar condições para novos investimentos no futebol e na infraestrutura. A proposta é fazer com que o crescimento esportivo também contribua para ampliar o interesse comercial pelo clube, estabelecendo um ciclo de desenvolvimento sustentável.

“Estamos trabalhando para ampliar as fontes de receita e mostrar ao mercado o potencial comercial do Juventus. O clube tem tradição, uma torcida identificada com sua história e oportunidades de desenvolvimento que podem ser exploradas com planejamento. A ideia é construir relações duradouras com os parceiros e transformar esse avanço comercial em capacidade de investimento”, diz Fiorito.

Arena Javari: modernização com preservação histórica

Entre os principais projetos estruturantes está a revitalização do estádio Conde Rodolfo Crespi, a Arena Javari. O planejamento prevê intervenções para melhorar a infraestrutura e a experiência dos torcedores, além de ampliar as possibilidades de utilização comercial do espaço.

A proposta precisa considerar as características históricas do estádio, cujo patrimônio é protegido, conciliando as necessidades de modernização com a preservação de elementos que fazem parte da identidade do Juventus. O projeto é tratado como uma das frentes de longo prazo da SAF e deve avançar de acordo com as etapas de planejamento e execução.

“A Javari é um patrimônio do Juventus e da própria história do futebol paulista. Modernizar o estádio não significa apagar suas características, mas garantir que ele continue sendo relevante e funcional para as próximas gerações. Queremos preservar essa identidade e, ao mesmo tempo, preparar o espaço para atender às necessidades do clube e de seus torcedores”, ressalta o executivo.

Público e relacionamento com a torcida

O desempenho esportivo também foi acompanhado por uma evolução na presença de torcedores. Em 2026, o Juventus registrou média de 1.946 pessoas por partida, ante 1.429 em 2025, um crescimento de aproximadamente 36%. Ao longo da temporada, mais de 17,5 mil torcedores passaram pela Rua Javari.

Os números reforçam o potencial de mobilização da torcida juventina e a importância de transformar o engajamento gerado pelos resultados em um relacionamento duradouro. Para a SAF, a conexão com a comunidade da Mooca e a valorização da identidade do clube são componentes importantes da estratégia de crescimento.

“O Juventus tem uma identidade muito forte, construída ao longo de décadas e que se manifesta especialmente na relação com a torcida e com a Mooca. O crescimento de público é um sinal positivo, mas nosso trabalho é fazer com que essa conexão continue se fortalecendo, independentemente do momento esportivo”, afirma o CEO.

Prioridades para 2027 e visão de longo prazo

Com o primeiro ano marcado pelo retorno à elite estadual, o Juventus direciona o planejamento para a próxima temporada. A preparação esportiva para a Série A1, a continuidade da expansão comercial e o avanço dos projetos de infraestrutura estão entre as frentes que devem orientar o trabalho da SAF em 2027.

A perspectiva é consolidar os resultados iniciais e ampliar gradualmente a capacidade de investimento do clube, sem dissociar o desempenho esportivo da organização financeira e administrativa. Nesse contexto, o primeiro ano funciona como uma etapa inicial de um projeto que pretende estabelecer bases para um crescimento consistente.

“Enxergamos esse primeiro ano como o início de um processo. Conseguimos alcançar um resultado esportivo muito importante, avançamos comercialmente e seguimos trabalhando em projetos estruturais. O desafio agora é dar continuidade a essas frentes, com metas claras e responsabilidade, para que o Juventus construa um futuro cada vez mais sólido”, conclui Fiorito.