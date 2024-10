Tio de Paquetá opta por silêncio à CPI da Manipulação e Apostas

Bruno Tolentino, tio do meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham e da seleção brasileira, optou por permanecer em silêncio durante toda a audiência da CPI da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas realizada na tarde desta quarta-feira, 30, em Brasília. Ele se valeu de um habeas corpus concedido pelo STF (Superior Tribunal Federal) que permitia não se pronunciar nos questionamentos realizados pelos senadores. A informação foi publicada inicialmente pelos sites Uol e ge.

O familiar do jogador respondeu apenas ao primeiro questionamento feito pelo senador Jorge Kajuru (PSB/GO), confirmando que tinha dois filhos. Nos demais, disse por seguidas vezes que permaneceria em silêncio por orientação de seus advogados.

Por sugestão do senador Romário (PL/RJ), Kajuru informou que haverá um requerimento que pedirá a quebra dos sigilos telefônico e telemático, que se refere às mensagens eletrônicas, do tio de Paquetá.

Segundo o Uol, Tolentino foi convocado para explicar a autoria de duas transferências no valor de R$ 40.000 para o atacante Luiz Henrique, atualmente no Botafogo, reveladas pela reportagem no último dia 24 de setembro. A publicação teve acesso aos comprovantes bancários nas movimentações.

A presença dele tinha como intuito trazer novos esclarecimentos à investigação, já que o fato era desconhecido da FA, a federação inglesa responsável pelo caso.

O caso Paquetá

Paquetá é investigado pela FA, associação máxima do futebol inglês, por um suposto descumprimento das regras que se referem ao envolvimento ilegal com apostas esportivas durante partidas da Premier League.

Recentemente, por meio de suas redes sociais, ele se pronunciou sobre o caso apontando que reportagens veiculadas em portais brasileiros e ingleses são enganosas e imprecisas. Paquetá ainda disse estar preocupado que as informações – mesmo que falsas -, tenham sido divulgadas por alguém próximo do caso.

Na nota, o meia também relata ter solicitado à sua defesa que peça à FA uma investigação de como as informações vazaram e conclui dizendo que segue negando as acusações e que está “ansioso” para provar sua inocência.

O jogador está sendo investigado por participação direta em resultados de apostas porque supostamente forçou cartões amarelos para beneficiar apostadores em mais de uma ocasião.

A denúncia ocorreu em quatro partidas diferentes, entre as temporadas de 2022 e 2023 do campeonato inglês, em partidas contra Leicester City, Aston Villa, Bournemouth e Leeds United.

