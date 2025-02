Sub-20: Brasil e Argentina empatam, e título fica em aberto

No jogo que poderia decidir o título do Sul-Americano Sub-20, Brasil e Argentina empataram em 1 a 1 na última quinta-feira, 13, no estádio Olímpico de Caracas, na Venezuela. Com isso, a definição do campeão ficou para o próximo domingo, 16, com a seleção brasileira em vantagem.

Brasileiros e argentinos estão empatados em 10 pontos no hexagonal final do torneio disputado na Venezuela, mas o Brasil lidera no saldo de gols (4, contra 3).

Na quinta e última rodada, a equipe dirigida por Ramon Menezes enfrenta o Chile, enquanto a Argentina pega o Paraguai.

Como foi o clássico pelo sub-20

O Brasil entrou mordido pela vexatória derrota por 6 a 0 para os argentinos na estreia do campeonato. Novamente, os agentinos dominaram as ações e seu principal jogador, “El Diablito” Echeverri, voltou a balançar as redes contra o maior rival.

Já no fim da primeira etapa, Soler invadiu a área e foi derrubado por Breno Bidon. Na cobrança do pênalti, aos 39 minutos, Echeverri, joia do River Plate já vendida ao Manchester City, marcou com uma bela cavadinha.

O resultado dava o título aos argentinos, mas aos 32 minutos do segundo tempo, o lateral direito Igor Serrote fez lindo passe para Rayan, do Vasco, que saiu na cara do gol e chutou cruzado para empatar.

Provocação: “Aqui é penta”

Ao final do clássico, o lateral Serrote, do Grêmio, discutiu com torcedores argentinos e apontou para o escudo da CBF, sinalizando as estrelas referentes ao pentacampeonato mundial na categoria principal. Em 2022, no Catar, a Argentina chegou ao tri.

