São Raimundo x Grêmio: onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

No estágio inicial da Copa do Brasil de 2024, um confronto promissor agita os torcedores: São Raimundo-RR enfrenta o Grêmio no dia 19 de fevereiro, no Estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima. Este jogo marca a primeira vez que essas equipes competem entre si, acrescentando uma camada adicional de expectativa ao evento.

O Grêmio chega ao confronto após ter se qualificado para as semifinais do Campeonato Gaúcho, fato que contribui para a confiança da equipe. A decisão de escalar um time reserva na última rodada do campeonato regional, visando preservar seus principais jogadores para a partida contra o São Raimundo-RR, destaca a seriedade com que o clube está encarando a competição nacional.

Novas diretrizes na Copa do Brasil

Nesta temporada, a Copa do Brasil introduz um novo regulamento em sua primeira fase. O visitante não possui mais a vantagem do empate em jogo único. Desta forma, qualquer igualdade no placar leva o jogo à decisão por pênaltis, o que certamente aumenta o clima de tensão para as duas equipes em campo.

A transmissão do confronto será feita com exclusividade pelo Amazon Prime Video às 19h30 (horário de Brasília), permitindo que torcedores de todo o país acompanhem a partida. A expectativa gira em torno de um estádio lotado, pois o presidente do São Raimundo-RR, Sérgio Caranguejo, recusou uma proposta para vender o mando de campo, optando por manter o jogo em Boa Vista.

Preparativos das equipes: desfalques e retornos

O elenco do São Raimundo-RR entrará em campo com força máxima, aproveitando o bom momento após a vitória por 2 a 0 sobre o Amazonas pela Copa Verde. O técnico Chiquinho Viana não terá que lidar com desfalques, proporcionando uma chance rara de utilizar seu elenco completo em busca de uma classificação histórica.

Por outro lado, o Grêmio, liderado por Gustavo Quinteros, preservou seus titulares nas rodadas finais do estadual. Os retornos de Rodrigo Ely e Villasanti, que cumpriram suspensão, bem como do jovem Igor Serrote, enriquecem ainda mais a formação do time. Contudo, os desfalques de Kannemann, Mayk e Pavon podem exigir ajustes estratégicos na equipe.

Como o Grêmio pode enfrentar a pressão?

O Grêmio geralmente se destaca em competições de peso graças à sua experiência e estratégia bem definida. Diante do São Raimundo-RR, espera-se que o time consiga se impor, mesmo considerando a energia da torcida roraimense e o desafio de atuar fora de casa. O potencial ofensivo, aliado à preparação e descanso dos jogadores principais, servirá de alicerce para buscar a vitória e seguir avançando na Copa do Brasil.

Conservar a posse de bola para neutralizar o ímpeto inicial do adversário.

Explorar jogadas em profundidade buscando o gol logo nos primeiros momentos da partida.

Manter uma defesa sólida para evitar surpresas e buscar intensidade nos contra-ataques.

Em resumo, a primeira fase da Copa do Brasil promete emoções e surpresas, com o Grêmio encarando o São Raimundo-RR em um cenário inédito. A expectativa é de um jogo acirrado, onde a tática e a capacidade de adaptação das equipes se revelam fundamentais.