São Paulo x São Bernardo: onde assistir ao Campeonato Paulista

O São Paulo Futebol Clube se prepara para enfrentar o São Bernardo em mais uma rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida está marcada para o próximo domingo, 23 de fevereiro, às 18h30, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Este confronto será transmitido ao vivo pelos canais TNT e Max, oferecendo aos torcedores a oportunidade de acompanhar cada lance do Tricolor Paulista.

Atualmente, o São Paulo lidera o Grupo C do Paulistão com 16 pontos, mantendo uma vantagem de quatro pontos sobre o Novorizontino, que ocupa a segunda posição. A equipe já garantiu sua vaga nas quartas de final do campeonato, mas ainda busca melhorar seu desempenho nas partidas restantes da fase de grupos.

Rodrigo Nestor comemora gol do São Paulo diante do São Bernardo



Desafios e escalação do São Paulo

O técnico Luis Zubeldía enfrenta alguns desafios para escalar o time devido a desfalques importantes. Jogadores como Young, Luiz Gustavo, Rodriguinho e Ferreirinha estão fora da partida por motivos diversos. Além disso, Zubeldía não poderá comandar a equipe à beira do campo, pois está suspenso após receber um cartão amarelo.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o São Bernardo inclui: Rafael no gol; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (ou Wendell) na defesa; Pablo Maia, Bobadilla, Oscar e Lucas no meio-campo; Luciano e Calleri no ataque. A equipe busca uma vitória para retomar a confiança e o bom desempenho.

Qual é o momento atual do São Paulo?

O São Paulo vive um momento complicado na temporada, com cinco jogos consecutivos sem vitória. A pressão sobre o técnico Luis Zubeldía tem aumentado, especialmente após a derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, em pleno Morumbi. Apesar das dificuldades, a equipe já está classificada para as quartas de final do Paulistão, o que traz algum alívio para o clube.

Retrospectiva e próximos desafios

Nos últimos jogos, o São Paulo teve uma série de resultados mistos. Empatou com o Palmeiras e o Velo Clube, além de ter perdido para o Bragantino e a Ponte Preta. A única vitória recente foi contra o Mirassol, por 4 a 1. Esses resultados mostram a necessidade de ajustes na equipe para voltar ao caminho das vitórias.

Após o confronto contra o São Bernardo, o São Paulo continuará sua jornada no Campeonato Paulista, buscando consolidar sua posição de liderança e se preparar para as fases finais do torneio. A equipe espera superar os desafios atuais e proporcionar melhores resultados para sua torcida.