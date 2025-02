Santos toma decisão para manter proximidade com a torcida

O Santos Futebol Clube tomou a decisão de não realizar o jogo contra o Água Santa na cidade de São Paulo. O clube havia considerado a possibilidade de alugar o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, para sediar a partida, mas optou por manter o jogo em sua casa oficial, garantindo assim uma maior proximidade com sua torcida local.

Esse confronto, válido pela décima rodada do Campeonato Paulista, ocorrerá na Vila Belmiro, na cidade de Santos, no próximo domingo, dia 16, às 20h30 (horário de Brasília). Caso a partida fosse transferida para o Allianz Parque, haveria a necessidade de alterar a data devido a um conflito com outro jogo já previsto para o estádio.

Por que o Santos considerou o Allianz Parque?

A decisão inicial de considerar o Allianz Parque como sede do confronto surgiu devido à busca do Santos por alternativas de estádio em São Paulo, especialmente considerando a capacidade maior e a localização estratégica do Allianz. Anteriormente, o clube já havia explorado o uso de estádios na capital paulista, como é o caso do Estádio do Morumbi e a Neo Química Arena, em jogos importantes do Paulistão.

Quais fatores influenciaram a decisão final?

Dentre os fatores que influenciaram a decisão do Santos, um dos principais foi a indisponibilidade do Allianz Parque na data desejada anteriormente, devido a compromissos como eventos musicais. Além disso, jogar na Vila Belmiro oferece ao Santos um ambiente familiar, com a torcida mais próxima, o que pode se traduzir em uma vantagem psicológica significativa em campo.

Como foi o histórico recente do Santos em São Paulo?

No último ano, o Santos enfrentou desafios logísticos ao tentar realizar jogos na capital. O clube conseguiu realizar partidas contra o São Bernardo no Morumbi e contra o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena. No entanto, o planejamento de outras partidas no mesmo local não foi bem-sucedido, principalmente por questões de logística e conflitos com a programação dos times da capital.

Santos na Vila Belmiro: uma escolha estratégica?

A decisão atual de permanecer na Vila Belmiro para o confronto contra o Água Santa não apenas reforça a proximidade do clube com seus torcedores, mas também promove um ambiente de jogo onde historicamente o Santos se potencializa melhor. Manter seus jogos em casa pode oferecer maior conforto e familiaridade, maximizando as chances de um bom desempenho na temporada.

Esse tipo de estratégia ilustra como os clubes, além dos aspectos de logística, também buscam se aliar às suas raízes para obter um desempenho cada vez melhor nas competições que disputam.