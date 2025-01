Santos tenta tirar Arthur da Juventus

O Santos está em busca de reforçar o seu elenco para a temporada de 2024 e, com isso, fez uma proposta de empréstimo ao volante Arthur Melo, atualmente na Juventus, da Itália. O clube paulista deseja trazer Arthur por empréstimo até o final do ano, com opção de compra ao término do contrato. Esta negociação ainda está em fase de espera por uma resposta oficial do clube italiano.

Arthur, aos 28 anos, não tem encontrado espaço na Juventus, fato que levou o clube a buscar oportunidades de transferência para o jogador. Na temporada passada, ele esteve emprestado à Fiorentina, mas não conseguiu consolidar seu espaço. Embora tenha sido inscrito pela Juventus para a Liga dos Campeões, Arthur não foi relacionado para nenhuma partida até agora.



O meia brasileiro Arthur Melo, do Barcelona, em clássico contra o Real Madrid



Qual a trajetória de Arthur Melo até o momento?

Arthur Melo iniciou sua carreira profissional com destaque no Grêmio, onde conquistou títulos importantes como a Copa do Brasil em 2016 e a Libertadores em 2017. Esse desempenho chamou a atenção do Barcelona, que o contratou em 2018. No clube espanhol, ele venceu o Campeonato Espanhol de 2018/2019 e a Supercopa da Espanha de 2018.

Em 2020, Arthur foi negociado com a Juventus. Durante suas duas primeiras temporadas no clube italiano, ele teve uma presença consistente, participando de mais de 30 jogos por temporada. No entanto, a temporada seguinte não foi das melhores, culminando em um empréstimo ao Liverpool. Infelizmente, na equipe inglesa, Arthur sofreu uma lesão que comprometeu sua atuação, resultando em apenas duas partidas oficiais disputadas.

A situação atual e o interesse do Santos

Retornando à Juventus após sua passagem pelo Liverpool, Arthur foi novamente emprestado, desta vez para a Fiorentina, onde acumulou 48 jogos e contribuiu com dois gols e três assistências. Afinal, a escassez de oportunidades na Juventus torna o volante mais aberto para novas ofertas, situação pela qual o Santos se mostra interessado.

A chegada de Arthur ao Santos também atenderia a uma necessidade específica identificada pelo técnico Pedro Caixinha. Nas entrevistas recentes, Caixinha destacou a dificuldade em rotacionar seu elenco devido à falta de opções no meio-campo, algo que Arthur poderia resolver.

Em que resultados a possível contratação poderá culminar?

A expectativa do Santos é que a contratação de Arthur possa não apenas suprir a carência no elenco, mas também trazer mais experiência ao time, uma vez que o jogador possui passagem por grandes clubes e competições internacionais. Essa movimentação no mercado pode ser um diferencial para o Peixe, sob a tutela de Caixinha, que almeja melhorar o desempenho da equipe no campeonato estadual e em outras competições ao longo do ano.

Com negociações em curso, o Santos aguarda ansiosamente por uma resposta da Juventus. A contratação de Arthur Melo simboliza mais do que um reforço tático; representa uma esperança de renovação e evolução no futebol apresentado pelo clube brasileiro.