Sampaio Corrêa tenta primeira vitória contra o Confiança na Copa do Nordeste; veja onde assistir

Na noite desta quarta-feira, 19 de março de 2025, a Arena Batistão em Aracaju será palco de um confronto crucial entre Confiança e Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste 2025. Ambas as equipes buscam uma vitória para melhorar suas posições no Grupo B do torneio. O Confiança, atualmente na sétima posição, espera aproveitar o bom momento no Campeonato Sergipano, onde disputa o bicampeonato contra o Itabaiana. Já o Sampaio Corrêa, lanterna do grupo, ainda busca sua primeira vitória na competição.

O Confiança, conhecido como Dragão, vem oscilando no regional, mas tem se destacado no Campeonato Sergipano, onde disputa o bicampeonato contra o Itabaiana. Por outro lado, o Sampaio Corrêa, apelidado de Tubarão, enfrenta dificuldades tanto no Nordestão quanto no Campeonato Maranhense, o que resultou em mudanças significativas na equipe, incluindo a troca de treinador.

Camisa do Confiança – Fonte: Instagram/@confiancaoficial

Quais são as mudanças no Confiança para o confronto?

O técnico Waguinho Dias precisará fazer ajustes na equipe do Confiança devido a algumas baixas importantes. O volante André Lima foi transferido para o Paysandu, abrindo espaço para Rafinha no meio-campo ao lado de Fábio e Luiz Otávio. Além disso, o ponta Ronald Camarão está suspenso após ser expulso na última partida, e Rodriguinho é o favorito para assumir sua posição. Os recém-chegados Geovane e Vitinho estarão disponíveis no banco de reservas.

Como o Sampaio Corrêa se prepara para enfrentar o Confiança?

O Sampaio Corrêa também passa por um período de mudanças, especialmente na área técnica. Após uma sequência de resultados negativos, Arlindo Maracanã deixou o comando da equipe, sendo substituído por Gerson Gusmão, ex-treinador do Confiança. No elenco, o volante Cavi está suspenso, dando lugar a Hudson, enquanto Victor Hugo deve assumir a posição de goleiro titular. No ataque, Nádson retorna para substituir o lesionado Pimentinha, e Thiaguinho disputa vaga com Adriano.

O que esperar do confronto entre Confiança e Sampaio Corrêa?

Com ambas as equipes necessitando urgentemente de uma vitória, o confronto promete ser acirrado. O Confiança busca capitalizar seu bom momento no estadual para se reerguer na Copa do Nordeste, enquanto o Sampaio Corrêa espera que as mudanças recentes tragam um novo fôlego ao time. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, com início às 19h, horário de Brasília.

Independentemente do resultado, o jogo entre Confiança e Sampaio Corrêa será uma oportunidade para ambas as equipes demonstrarem sua capacidade de superação em um dos torneios mais tradicionais do futebol nordestino. A expectativa é de um duelo emocionante, com cada time lutando para melhorar sua posição no grupo e manter vivas as esperanças de avançar na competição.

