Relembre as estreias de clubes brasileiros em Mundiais

O Botafogo estreia na Copa Intercontinental da Fifa (equivalente ao Mundial de Clubes de 2024), nesta quarta-feira, 11, às 14h (de Brasília), contra o Pachuca, no Estádio 974, no Catar. A partida pelo Dérby das Américas, equivalente às quartas de finais, é o primeiro confronto do Glorioso na história dos Mundiais.

Uma derrota pode representar o fim do sonho de mais um título para o Fogão em 2024. Contudo, uma vitória mantém a grande fase e leva a equipe à semifinal, para enfrentar o Al Ahly, do Egito, antes de uma possível final contra o Real Madrid.

Esta é a primeira edição de Intercontinental (antigo Mundial de Clubes) em que os classificados pela Conmebol entram nas quartas de finais. Antes, entre 2005 e 2024, os sul-americanos entraram nas semifinais. Em 2000, em outro formato, houve fase de grupos.

As estreias de brasileiros em Mundiais

Mundial de 2000

Na primeira edição do Mundial de Clubes organizada totalmente pela Fifa, com mais continentes representados, Corinthians e Vasco foram os times do Brasil. O Timão foi o representante do país-aede, por ser campeão do Brasileirão de 1998, e o Cruzmaltino entrou como campeão da Libertadores de 1998 (as indicações foram em junho de 1999).

O Corinthians estreou vencendo o Raja Casablanca, de Marrocos, por 2 a 0, partindo rumo ao título. Enquanto isso, o Vasco bateu o South Melbourne, da Austrália, pelo mesmo placar. Os brasileiros fariam a final do torneio, com o Timão levando a melhor nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no Maracanã.

Mundial de 2005

Campeão da Libertadores de 2005, o São Paulo foi campeão mundial batendo o Liverpool. Porém, antes da final, o Tricolor teve jogo duro contra o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, em vitória por 3 a 2.

Mundial de 2006

O Internacional foi campeão do mundo ao bater o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e de um ainda jovem Lionel Messi. Mas, antes da final, teve dificuldades contra o Al Ahly, do Egito, e venceu por 2 a 1.

Mundial de 2010

O Colorado voltou a disputar Mundiais ao vencer a Libertadores de 2010. Dessa vez, no entanto, o sonho acabou na semifinal, quando o Inter foi derrotado pelo Mazembe, da República Democrático do Congo, por 2 a 0.

Mundial de 2011

Antes de sucumbir para um dos grandes times do Barcelona da história, o Santos de Neymar não sofreu nas semifinais. O Peixe venceu o Kashima Reysol, do Japão, por 3 a 1.

Mundial de 2012

O Corinthians é, até então, o último brasileiro a vencer um Mundial de Clubes. Em 2012, o Timão bateu o Chelsea na final, só que antes teve partida amarrada contra o egípcio Al Ahly, vencida por 1 a 0.

Mundial de 2013

O Atlético Mineiro campeão da Libertadores de 2013 encerrou o ano de êxitos com gosto amargo. Na estreia do Mundial, o Galo não resistiu ao Raja Casablanca, que jogava em casa, e perdeu por 3 a 1.

Mundial de 2017

O vice-campeão mundial de 2017, diante do Real Madrid, antes da final teve vida dura. Contra o Pachuca, o Grêmio conquistou a classificação para a decisão apenas na prorrogação, em placar de 1 a 0.

Mundial de 2019

O Flamengo sonhava com mais uma glória em Mundiais, mas previamente de cair para o Liverpool na final, o Rubro-Negro precisou virar a semifinal. Ao sair atrás, contra o saudita Al-Hilal, o Mengão se impôs e aplicou 3 a 1.

Mundial de 2020

A competição disputada em 2021 em razão da pandemia do Coronavírus acabou com o Palmeiras decepcionando. O Verdão perdeu para o Tigres, do México, na semifinal, e sequer ficou com o “bronze”, por sucumbir para o Al Ahly, nos pênaltis, na disputa pelo terceiro lugar.

Mundial de 2021

No início de 2022, o Palmeiras teve perto de quebrar a sina em Mundiais, ao ser derrotado pelo Chelsea na final. Antes, na semifinal, a equipe de Abel Ferreira venceu o egípcio Al Ahly por 2 a 0.

Mundial de 2022

A competição que aconteceu em 2023 não teve final feliz para o Flamengo. O Mengão caiu ainda nas semifinais, diante do Al-Hilal, ao perder por 3 a 2.

Mundial de 2023

A competição voltou a ser disputada no ano de sua referência e teve o Fluminense vice-campeão contra o Manchester City. Antes, na semifinal, o Tricolor passou pelo Al Ahly, com 2 a 0 no marcador.