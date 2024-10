Red Bull Bragantino anuncia Fernando Seabra como novo técnico

O Red Bull Bragantino anunciou nesta quinta-feira, 31, o retorno do técnico Fernando Seabra, ex-Cruzeiro. Ele chega para o lugar deixado por Pedro Caixinha, recentemente destituído.

Esta é a segunda vez que Seabra trabalha na equipe em 2024, sendo antes pelo time B, e a terceira dentro do grupo, já que ele também esteve à frente do RB Brasil anteriormente. Seabra enfrenta o desafio de tirar o time da atual posição desconfortável na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Situação atual do Red Bull Bragantino

O retorno de Seabra coincide com um momento desafiador para o Bragantino, que ocupa a 17ª posição na Série A do Brasileirão, com 34 pontos. Com sete partidas sem vencer, a pressão aumenta sobre Seabra para reverter esse cenário. Sua missão é evitar o rebaixamento e melhorar o desempenho da equipe na reta final da temporada.

Depois da primeira grande experiência numa equipe profissional, Seabra retorna ao Bragantino com a necessidade de rapidamente se readaptar ao elenco.

Próximos desafios do Bragantino

O treinador estreia contra o Cuiabá, em um jogo essencial no sábado, 2 de setembro, no estádio Nabi Abi Chedid, na 32ª rodada do Brasileirão. Uma vitória nesse confronto direto pode afastar o clube da zona de rebaixamento, sendo crucial para elevar o moral do time e iniciar uma sequência positiva de resultados.

Data: Sábado, 2 de setembro

Sábado, 2 de setembro Hora: 16h

16h Local: Estádio Nabi Abi Chedid

