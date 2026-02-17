O que parecia um sonho distante quando pendurou as chuteiras no final de 2023 tornou-se uma realidade. Após pouco mais de um ano como treinador profissional, Filipe Luís está prestes a se tornar o técnico mais vitorioso da história do Flamengo. O recorde pode ganhar forma nesta quinta-feira, 19, com a disputa da primeira final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, na Argentina.

Desde que assumiu o comando do clube em outubro de 2024, Filipe Luís acumulou marcas impressionantes. Com um aproveitamento superior a 72%, o treinador já soma cinco títulos no time principal: a Copa do Brasil (2024), o Campeonato Carioca (2025), a Supercopa do Brasil (2025), a Copa Libertadores (2025) e o Campeonato Brasileiro (2025).

Atualmente, Filipe Luís divide a vice-liderança do pódio dos técnicos mais vencedores com nomes lendários como Jorge Jesus e Flávio Costa, ambos com cinco títulos. À sua frente, resta apenas Carlinhos, que detém o recorde com seis conquistas oficiais – considerando os Brasileiros de 1982 e 1987, a Copa Mercosul de 1999 e os estaduais de 1991, 1999 e 2000.

Uma vitória na Recopa Sul-Americana não apenas elevaria Filipe Luís como o maior recordista de troféus no banco de reservas rubro-negro, mas também garantiria a ele um título inédito em sua curta trajetória como técnico. Curiosamente, ele fez parte do elenco que conquistou a única Recopa da história do clube, em 2020, ainda como jogador.

“Quando entramos no CT, a parede tem os troféus. A Recopa está lá: uma conquista. Queremos colocar mais uma lá”, afirmou o treinador, citando a dificuldade do torneio que o Flamengo só venceu uma vez em 130 anos de história.

Derrotado pelo Corinthians na decisão da Supercopa do Brasil, o técnico terá ao longo de 2026 outras quatro chances (Carioca, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil) para ampliar ainda mais sua hegemonia na Gávea. O jogo de volta está marcado para o dia 26 de fevereiro, no Maracanã.