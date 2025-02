Raphinha se firma na corrida por Bola de Ouro de 2025; confira estatísticas

Raphinha é, até o momento, o jogador brasileiro de maior destaque na elite europeia na temporada 2024/2025. No último domingo, 9, o atacante gaúcho marcou um gol na goleada por 4 a 1 do Barcelona sobre o Sevilla que esquentou a briga pela liderança de LaLiga. Com 39 participações em gols em 35 jogos da temporada, o jogador da seleção brasileira se firma como candidato à Bola de Ouro.

Com o triunfo fora de casa, somado ao empate no dérbi de Madri, o clube catalão encostou no topo do Campeonato Espanhol. O Real Madrid tem 50 pontos, contra 49 do Atlético de Madri e 48 do Barcelona.

Classificado de forma direta às oitavas de final da Liga dos Campeões (passou em segundo, atrás do Liverpool, na fase de liga), o Barça tem desfrutado do brilho de Raphinha.

Escalado em uma função diferente com Hansi Flick em relação a Xavi, o brasileiro contribuiu com 24 gols e 15 assistências em 35 jogos. Em La Liga, foram 13 gols e seis assistências em 23 partidas. Já na Champions, tem oito gols e quatro assistências em apenas oito jogos.

Raphinha entre todos os 548 jogadores da LaLiga 24/25: 1º em Nota Sofascore (7.93)

1º em grandes chances criadas (20)

1º em passes decisivos (70)

1º em passes para a área rival (203)

2º em participações em gols (19)

3º em gols marcados (13)

3º em assistências (6) Absurdo! 🇧🇷🔥 pic.twitter.com/gSPQtStpL1 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 9, 2025

Raphinha x Vinicius Jr. melhor do mundo

Evidentemente, ainda é cedo para cravar um favorito à Bola de Ouro, e para que Raphinha siga com chances o Barcelona precisará disputar os principais títulos ao final da temporada. No entanto, um dado chama a atenção na comparação entre o atacante gaúcho e Vinicius Jr., eleito melhor do mundo pela Fifa na última temporada.

Com 39 participações em gols, Raphinha já superou neste quesito o feito de Vini em 2023/24, na qual o atacante do Real Madrid somou 25 gols e 12 assistências em 40 jogos. Vinicius, no entanto, foi o herói do Real Madrid na conquista da 15ª Liga dos Campeões. Na disputa pela Bola de Ouro, entregue pela revista France Football, o atleta carioca ficou atrás do volante espanhol Rodri, do Manchester City.

A corrida pela Bola de Ouro de 2025

Atualmente, o principal concorrente de Raphinha na disputa pela Bola de Ouro é Mohamed Salah, do Liverpool, que soma 44 participações em gols (26 gols e 18 assistências) em 34 jogos pelo líder da Premier League e melhor time da Champions League.

Kylian Mbappé, Vinicius Jr. (Real Madrid), Robert Lewandowski, Lamine Yamal (Barcelona), Erling Haaland (Manchester City) são outros nomes com números relevantes.

Número de participações em gols na temporada

Mohamed Salah (Liverpool)

44 (26 gols e 18 assistências) em 40 jogos



Raphinha (Barcelona)

39 (24 gols e 15 assistências) em 35 jogos

Robert Lewandowski (Barcelona)

34 (31 gols e 3 assistências) em 33 jogos

Erling Haaland (Manchester City)

27 (25 gols e 2 assistências) em 31 jogos

Vinicius Jr (Real Madrid)

26 (16 gols e 10 assistências)

Lamine Yamal (Barcelona)

25 (11 gols e 14 assistências) em 31 jogos

Kylian Mbappé (Real Madrid)

25 (22 gols e 3 assistências) em 34 jogos

*números até até 10 de fevereiro