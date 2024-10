Quais clubes podem ser prejudicados com convocação da seleção

O treinador Dorival Júnior convocará a seleção brasileira nesta sexta-feira, 1º, às 15h (de Brasília). A lista será a dos jogadores escolhidos para o confronto contra a Venezuela, dia 14, e contra Uruguai, dia 18, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Os jogos, que podem ter o peso de melhorar a situação do Brasil na classificatória para o Mundial de 2026, podem também ser uma preocupação a mais para os clubes brasileiros. Esse cenário se dá em razão da reta final das competições, com direito a decisões em novembro.

Na vitória sobre o Peru, no mês passado, a última partida da seleção brasileira, sete jogadores de times do Brasil estiveram relacionados. Foram eles Weverton, do Palmeiras, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Fabrício Bruno e Gerson, do Flamengo, e Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus, do Botafogo.

Esse cenário chegou a acarretar na mudança de datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. A medida, uma pedida inicialmente flamenguista, foi acatada para que os convocados tivessem tempo o suficiente para realizar a logística de retorno, além da recuperação física.

Quem pode ser prejudicado?

Neste caso, a CBF não indica alterações nos calendários. Assim, o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 13, dias depois da decisiva da final da Copa do Brasil entre as equipes, deve ter ausências de ambos os lado.

Guilherme Arana, do Galo, e Gerson, do Rubro-Negro, são duas peças que devem aparecer na lista de Dorival. Além disso, atletas estrangeiros de ambos os times e outros brasileiros, como Fabrício Bruno e Paulinho, podem receber a convocação, resultando em mais desfalques.

Vale lembrar que o Atlético também estará a semanas de decidir a Libertadores, dia 30 de novembro, contra o Botafogo. Ou seja, um possível problema físico de seus atletas durante o período de Data Fifa tem a possibilidade de cair como um grande desfalque.

Isso também vale para o Glorioso, que ostenta o fato Luiz Henrique e Igor Jesus em alta – no clube e na seleção. Porém, o período sem os seus atacantes (e hipotéticos outros chamados) cai nas vésperas da final continental e em meio à reta final do Campeonato Brasileiro, liga em que é líder.

O principal concorrente do Botafogo no Brasileirão, no entanto, também enfrenta o mesmo cenário. Atual vice-líder nacional, o Palmeiras terá convocados na lista de Dorival Júnior, sendo um dos mais prováveis o atacante Estêvão, de 17 anos, artilheiro da competição e com histórico recente de lesões.