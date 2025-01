Presidente do Fluminense descarta reposição para Ganso

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, anunciou que o clube não procurará um substituto para Paulo Henrique Ganso, afastado por miocardite, uma inflamação no músculo cardíaco. O foco do clube é priorizar a recuperação de Ganso, com a expectativa de que ele retorne em cerca de um mês, caso os exames mostrem melhora. Caso contrário, novas avaliações serão feitas.

O Impacto da Miocardite em Atletas Profissionais

A miocardite, geralmente causada por infecções virais, é uma condição grave para atletas. O Fluminense acredita que uma gripe forte que Ganso teve em novembro pode ter causado o problema. O clube, apesar do susto, está dando total apoio ao jogador durante sua recuperação.

Como o Fluminense Lida com a Ausência de Ganso?

O clube está concentrado na recuperação de Ganso, sem planejar novas contratações para o meio-campo no momento. O retorno do jogador dependerá de sua melhora clínica, e ele continuará sob observação médica.

O Futuro de Ganso no Fluminense

Embora a renovação contratual de Ganso estivesse em discussão, ela foi temporariamente adiada devido à prioridade em cuidar da saúde do atleta. As negociações serão retomadas assim que Ganso se recuperar.

O Que Esperar nos Próximos Meses?

A situação de Ganso será monitorada, e o Fluminense seguirá suas estratégias para a temporada. A torcida aguarda ansiosamente o retorno seguro e saudável do jogador.