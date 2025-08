Presidente da CBF é alvo da Polícia Federal; entenda a operação

Samir Xaud é investigado por crime eleitoral em Roraima e Polícia esteve na sede da CBF com mandado de busca e apreensão

Samir Xaud, presidente da CBF, durante a coletiva do técnico Carlo Ancelotti - Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira pela 1ª vez - Rafael Ribeiro / Divulgação / CBF

O presidente da CBF, Samir Xaud, se tornou alvo da Polícia Federal e é investigado na operação “Caixa Preta”, sobre suspeita de práticas de crimes eleitorais em Roraima. Para cumprir mandado de busca e apreensão, os responsáveis pela operação estiveram na sede da Confederação Brasileira de Futebol.

Eleito presidente da CBF em maio, Samir Xaud se tornou alvo da Polícia Federal por suspeita de práticas de crimes eleitorais. Isso porque Samir é suplente da deputada federal Helena Lima, figura central da investigação.

A entidade máxima do futebol brasileiro emitiu um comunicado e reforçou que a “operação não tem qualquer relação com a CBF”. “A CBF esclarece que, até o momento, não recebeu nenhuma informação oficial sobre o objeto da investigação.”

A operação “Caixa Preta” teve início em 2024, quando o marido de Helena Lima, Renildo Lima, foi preso com R$ 500 mil às vésperas das eleições municipais, com parte do dinheiro na cueca.

A Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, em Roraima e Rio de Janeiro. Além disso, os investigados sofreram um bloqueio judicial de cerca de R$ 10 milhões.

Os agentes da polícia cumpriram um dos mandados justamente na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Foi garantido, no entanto, que a investigação não tem relação com a entidade ou mesmo o futebol brasileiro.

Quem é Samir Xaud, presidente da CBF

Aos 41 anos, Samir Xaud é nascido em Boa Vista, capital de Roraima, e filho de Zeca Xaud, dirigente de relevância que controla o futebol roraimense desde 1986. Samir se formou em medicina, com especialização em infectologia e medicina esportiva, mas entrou no mundo do futebol a partir do pai, se tornando vice-presidente da Federação Roraimense de Futebol e eleito à presidência para substituir justamente Zeca Xaud a partir de 2027.

Samir Xaud foi eleito presidente da CBF em mandato de quatro anos logo após a queda de Ednaldo Rodrigues. Candidato único, ainda assim Samir não conseguiu unanimidade nos votos e conseguiu o cargo estreitando o relacionamento com as federações. A eleição foi marcado por disputa política entre justamente as federações e os clubes.

Confira a nota da CBF na íntegra

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que recebeu agentes da Polícia Federal em sua sede entre 6h24 e 6h52 desta quarta-feira, num desdobramento de investigação determinada pela Justiça Eleitoral de Roraima.

É importante ressaltar que a operação não tem qualquer relação com a CBF ou futebol brasileiro e que o presidente da entidade, Samir Xaud, não é o centro das apurações.

A CBF esclarece que, até o momento, não recebeu nenhuma informação oficial sobre o objeto da investigação. Nenhum equipamento ou material foi levado pelos agentes. O Presidente Samir Xaud permanece tranquilo e à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

