O Cruzeiro está em fase avançada nas negociações para reforçar sua lateral-esquerda com a contratação de Gabriel Rojas, do Racing, da Argentina. O lateral de 28 anos é o principal alvo do clube mineiro nesta janela de transferências.

Detalhes da Negociação por Rojas

Inicialmente, uma proposta de US$ 4 milhões (cerca de R$ 20 milhões) feita pelo Cruzeiro foi recusada pela diretoria do Racing. No entanto, a Raposa elevou sua oferta para US$ 6 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 30 milhões na cotação atual.

O Racing, que inicialmente pedia US$ 7 milhões pelo jogador, agora negocia com o clube brasileiro. Há grande expectativa por um desfecho positivo nas tratativas por Gabriel Rojas.

Racing Busca Substitutos para a Lateral

Diante da iminente saída de Gabriel Rojas, o Racing já se movimenta no mercado em busca de um substituto. O nome escolhido por Diego Milito, presidente do clube argentino, para suprir a possível lacuna é Gastón Benedetti, lateral-esquerdo de 25 anos do Estudiantes.

Benedetti tem contrato com o Estudiantes até o final de 2027 e expressou o desejo de atuar no exterior, tendo recebido sondagens de clubes da Espanha e dos Estados Unidos, embora o Racing não seja sua prioridade no momento.

Cruzeiro Também Mira Santiago Sosa

Além de Gabriel Rojas, o Cruzeiro também demonstrou interesse em outro jogador do Racing: o volante Santiago Sosa. O atleta, que também pode atuar como zagueiro e é capitão da equipe argentina, está no radar da Raposa para a sequência da temporada. O Racing estaria disposto a ouvir ofertas na casa dos US$ 8 milhões (cerca de R$ 40 milhões) por Sosa.

Carreira de Gabriel Rojas

Gabriel Rojas, formado nas categorias de base do San Lorenzo, já despertou interesse do futebol europeu no início de sua carreira. Suas transferências anteriores incluem um empréstimo para o Peñarol, do Uruguai, e uma passagem pelo Querétaro, do México, antes de se juntar ao Racing em 2023.

Apesar de ter figurado na pré-lista da Argentina para a Copa do Mundo, Rojas não foi convocado por Scaloni para o Mundial, o que afasta a preocupação do Cruzeiro com uma valorização adicional do atleta no mercado devido à participação na competição.