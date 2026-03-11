Pedro, atacante do Flamengo – Gilvan de Souza/Flamengo
Artilheiro do Carioca de 2018, com 7 gols, pelo Fluminense, e de 2024, com 11 gols, pelo Flamengo, o centroavante voltou a repetir a dose e terminou o Estadual do Rio como principal goleador, dessa vez com 6 gols em apenas 6 jogos. Depois de marcar duas vezes na goleada por 7 x 1 sobre o Sampaio Corrêa, na Taça Guanabara, Pedro fez 4 gols em outra vitória elástica, nos 8 x 0 sobre o Madureira, na semifinal. Segundo maior artilheiro do Fla no século 21, com 158 gols, Pedro está próximo do recordista Gabigol, autor de 161 gols. O camisa 9 ganhou agora seu 4º Carioca pelo Fla e o 13º título pelo rubro-negro.
Lucas Paquetá é o reforço mais caro da história do futebol brasileiro – Gilvan de Souza / Divulgação
Cria da Gávea, o meia Lucas Paquetá subiu ao profissional em 2016 e ficou no Fla até 2018. Depois disso, disputou sete temporadas no futebol europeu, por Milan-ITA, Lyon-FRA e West Ham-ING, até retornar ao rubro-negro, no início de 2026, como a maior contratação da história do futebol brasileiro – cerca de R$ 260 milhões. Aos 28 anos, Paquetá voltou ao Rio e logo virou titular do time. No Carioca, marcou 3 gols em 5 jogos, sendo um deles no clássico contra o Botafogo, na vitória por 2 x 1, no Nilton Santos, pelas quartas de final. Com a camisa 20, o meia fez ainda 2 gols contra o Madureira, nos 8 x 0 na semifinal.
BRUNO HENRIQUE, SUPERCAMPEÃO
Bruno Henrique marcou na vitória do Flamengo – Gilvan de Souza/Flamengo
Jogador com mais títulos na história do Flamengo (18), ao lado de Arrascaeta, o experiente atacante Bruno Henrique, de 35 anos, conquistou mais uma taça sendo outra vez participativo. Nos 4 jogos que fez na campanha do título, o camisa 27 marcou 2 gols e deu 2 assistências. Na goleada contra o Sampaio Corrêa, por 7 x 1, que garantiu o time na fase final, Bruno Henrique marcou duas vezes e deu uma assistência. Já no mata-mata contra o Botafogo, nas quartas, deu o passe para o gol de Lucas Paquetá. No Flamengo desde 2019, BH ganhou agora seu 6º título estadual (2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026), feito raro na história rubro-negra.
EVERTON CEBOLINHA, SEMPRE ÚTIL
Cebolinha fez quatro gols e contribuiu com quatro assistências na temporada – Marcelo Cortes/Flamengo
No Flamengo desde 2022, o atacante Everton Cebolinha fez 182 jogos, sendo titular em 100 deles, pouco mais da metade. Presente em elencos recheados de estrelas, o camisa 11 vem sempre buscando seu espaço e alternando entre bons e maus momentos. No Carioca 2026, o atacante de 29 anos voltou a vivenciar isso, sendo titular em 3 dos 7 jogos que fez. Na campanha do título, Cebolinha marcou dois gols e foi importante na classificação das quartas de final, contra o Botafogo, quando entrou e colocou fogo na partida. Pelo Fla, o atacante soma agora 9 títulos, com esse tricampeonato carioca na conta.
SAMUEL LINO, MAIS UM TÍTULO
Samuel Lino marcou o gol da vitória do Flamengo – Alexandre Brum/PLACAR
Uma das principais contratações do Flamengo em 2025, o atacante Samuel Lino começou sua trajetória pelo clube como titular, mas acabou perdendo espaço na reta final do ano, quando o time ganhou o Brasileirão e a Libertadores. No Carioca de 2026, o jogador de 26 anos entrou no rodízio de atletas do então técnico Filipe Luís, sendo titular em 3 dos 7 jogos que fez, mas ainda assim foi um dos mais produtivos do elenco, anotando 2 gols e dando 3 assistências. Samuel marcou gols contra o Sampaio Corrêa (7 x 1) e Madureira (8 x 0) e ficou atrás apenas de Pedro como o jogador com mais participações em gols no elenco campeão.
ARRASCAETA, CADA VEZ MAIOR
Arrascaeta foi o melhor jogador do Flamengo em temporada vitoriosa de 2025 – Gilvan de Souza/Flamengo
Foram apenas 4 jogos, mas Arrascaeta mais uma vez escreveu seu nome numa conquista do Fla. O camisa 10, com o gol que marcou contra o Madureira, na primeira semifinal (3 x 0), chegou a 100 gols pelo clube, entrando num seleto grupo na história do time. E com o 6º título estadual, o uruguaio chegou a sua 18ª conquista, tornando-se o jogador com mais taças na história do rubro-negro, ao lado do companheiro Bruno Henrique, que assim como ele estreou no clube em 2019. Aos 31 anos, Arrasca, eleito o melhor jogador da América do Sul em 2025, segue brilhando pelo Fla.
CARRASCAL, TOQUE DE CLASSE
Carrascal marcou o gol do Flamengo sobre o Vasco – Gilvan de Souza/Flamengo
Colombiano de 27 anos, o meia Carrascal chegou ao Flamengo em 2025 e foi peça importante nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores, com seu futebol técnico, aliado com uma obediência tática. No Carioca de 2026, o meia foi titular em todos os 6 jogos que disputou, marcou 1 gol e deu 3 assistências. Na primeira fase, na vitória sobre o Vasco por 1 x 0, foi dele o gol que aliviou o time na tabela de classificação, após um início ruim da equipe de garotos nos três primeiros jogos. Podendo jogar mais recuado ou até mais avançado, Carrascal vem sendo cada vez mais imprescindível na equipe.
PULGAR, GUERREIRO
Pulgar decretou a vitória do Flamengo contra o Botafogo – Divulgação/Flamengo
No Flamengo desde 2022, o volante Erick Pulgar vem se destacando não só pelos desarmes, interceptações e muita marcação, mas também pela entrega em campo. Incansável e lutador, é um dos pulmões do time e quem consegue pilhar a equipe nos momentos mais complicados. Aos 32 anos, o chileno foi um dos destaques do elenco rubro-negro na conquista do tricampeonato carioca. Presente em 5 jogos, Pulgar foi decisivo no confronto contra o Botafogo, nas quartas de final, quando fez o gol da vitória aos 39 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 1 x 1 e caminhando para a disputa por pênaltis.