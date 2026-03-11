O Flamengo superou os altos e baixos da temporada e conquistou no último domingo, 8, o tricampeonato carioca. O troféu merece ser lembrado no tradicional pôster de PLACAR. A publicação já está disponível nas bancas de todo o país e na loja oficial no Mercado Livre.

Confira os heróis do título do Flamengo

PEDRO, O GOLEADOR

Pedro, atacante do Flamengo, na goleada contra o Vitória - Gilvan de Souza/Flamengo

Artilheiro do Carioca de 2018, com 7 gols, pelo Fluminense, e de 2024, com 11 gols, pelo Flamengo, o centroavante voltou a repetir a dose e terminou o Estadual do Rio como principal goleador, dessa vez com 6 gols em apenas 6 jogos. Depois de marcar duas vezes na goleada por 7 x 1 sobre o Sampaio Corrêa, na Taça Guanabara, Pedro fez 4 gols em outra vitória elástica, nos 8 x 0 sobre o Madureira, na semifinal. Segundo maior artilheiro do Fla no século 21, com 158 gols, Pedro está próximo do recordista Gabigol, autor de 161 gols. O camisa 9 ganhou agora seu 4º Carioca pelo Fla e o 13º título pelo rubro-negro.

LUCAS PAQUETÁ, BOM RETORNO

Lucas Paquetá marcou primeiro gol no Botafogo x Flamengo - Gilvan de Souza / Divulgação