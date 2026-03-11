Pôster do Flamengo, os heróis do tricampeonato carioca em 2026

Pôster do Flamengo, os heróis do tricampeonato carioca em 2026 Publicação já está disponível nas bancas e na loja oficial da PLACAR no Mercado Livre Por Redação 8 min de leitura 11/03/2026 • 18:30

Pedro e Paquetá são atrações do Flamengo – Adriano Fontes//Flamengo

Cria da Gávea, o meia Lucas Paquetá subiu ao profissional em 2016 e ficou no Fla até 2018. Depois disso, disputou sete temporadas no futebol europeu, por Milan-ITA, Lyon-FRA e West Ham-ING, até retornar ao rubro-negro, no início de 2026, como a maior contratação da história do futebol brasileiro – cerca de R$ 260 milhões. Aos 28 anos, Paquetá voltou ao Rio e logo virou titular do time. No Carioca, marcou 3 gols em 5 jogos, sendo um deles no clássico contra o Botafogo, na vitória por 2 x 1, no Nilton Santos, pelas quartas de final. Com a camisa 20, o meia fez ainda 2 gols contra o Madureira, nos 8 x 0 na semifinal.

BRUNO HENRIQUE, SUPERCAMPEÃO

Jogador com mais títulos na história do Flamengo (18), ao lado de Arrascaeta, o experiente atacante Bruno Henrique, de 35 anos, conquistou mais uma taça sendo outra vez participativo. Nos 4 jogos que fez na campanha do título, o camisa 27 marcou 2 gols e deu 2 assistências. Na goleada contra o Sampaio Corrêa, por 7 x 1, que garantiu o time na fase final, Bruno Henrique marcou duas vezes e deu uma assistência. Já no mata-mata contra o Botafogo, nas quartas, deu o passe para o gol de Lucas Paquetá. No Flamengo desde 2019, BH ganhou agora seu 6º título estadual (2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026), feito raro na história rubro-negra.

EVERTON CEBOLINHA, SEMPRE ÚTIL

No Flamengo desde 2022, o atacante Everton Cebolinha fez 182 jogos, sendo titular em 100 deles, pouco mais da metade. Presente em elencos recheados de estrelas, o camisa 11 vem sempre buscando seu espaço e alternando entre bons e maus momentos. No Carioca 2026, o atacante de 29 anos voltou a vivenciar isso, sendo titular em 3 dos 7 jogos que fez. Na campanha do título, Cebolinha marcou dois gols e foi importante na classificação das quartas de final, contra o Botafogo, quando entrou e colocou fogo na partida. Pelo Fla, o atacante soma agora 9 títulos, com esse tricampeonato carioca na conta.

SAMUEL LINO, MAIS UM TÍTULO

Uma das principais contratações do Flamengo em 2025, o atacante Samuel Lino começou sua trajetória pelo clube como titular, mas acabou perdendo espaço na reta final do ano, quando o time ganhou o Brasileirão e a Libertadores. No Carioca de 2026, o jogador de 26 anos entrou no rodízio de atletas do então técnico Filipe Luís, sendo titular em 3 dos 7 jogos que fez, mas ainda assim foi um dos mais produtivos do elenco, anotando 2 gols e dando 3 assistências. Samuel marcou gols contra o Sampaio Corrêa (7 x 1) e Madureira (8 x 0) e ficou atrás apenas de Pedro como o jogador com mais participações em gols no elenco campeão.

ARRASCAETA, CADA VEZ MAIOR

Foram apenas 4 jogos, mas Arrascaeta mais uma vez escreveu seu nome numa conquista do Fla. O camisa 10, com o gol que marcou contra o Madureira, na primeira semifinal (3 x 0), chegou a 100 gols pelo clube, entrando num seleto grupo na história do time. E com o 6º título estadual, o uruguaio chegou a sua 18ª conquista, tornando-se o jogador com mais taças na história do rubro-negro, ao lado do companheiro Bruno Henrique, que assim como ele estreou no clube em 2019. Aos 31 anos, Arrasca, eleito o melhor jogador da América do Sul em 2025, segue brilhando pelo Fla.

CARRASCAL, TOQUE DE CLASSE

Colombiano de 27 anos, o meia Carrascal chegou ao Flamengo em 2025 e foi peça importante nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores, com seu futebol técnico, aliado com uma obediência tática. No Carioca de 2026, o meia foi titular em todos os 6 jogos que disputou, marcou 1 gol e deu 3 assistências. Na primeira fase, na vitória sobre o Vasco por 1 x 0, foi dele o gol que aliviou o time na tabela de classificação, após um início ruim da equipe de garotos nos três primeiros jogos. Podendo jogar mais recuado ou até mais avançado, Carrascal vem sendo cada vez mais imprescindível na equipe.

PULGAR, GUERREIRO