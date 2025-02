Por que o Palmeiras aumentou os valores dos planos de sócio-torcedor?

O clube Sociedade Esportiva Palmeiras anunciou recentemente um reajuste nos preços dos planos do programa de sócio-torcedor Avanti, a ser implementado a partir de 2025. O aumento de 4,76% nos valores tem como base a inflação acumulada nos últimos doze meses, de acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Este movimento ocorre após um longo período sem alterações significativas nas mensalidades, já que o último reajuste havia sido efetuado em 2018.

Um exemplo desse aumento é observado no plano Bronze, que é o mais econômico do programa e oferece desconto no setor superior do Allianz Parque. O preço mensal do plano Bronze passou de R$ 17,99 para R$ 18,85. Embora o reajuste seja ligeiro, reflete a adaptação aos índices inflacionários do país, que se fossem acumulados desde 2018, resultariam em um aumento entre 30% e 35%.

Quais são os novos valores e como impactam a arrecadação do clube?

As novas taxas dos planos devem gerar aproximadamente R$ 10 milhões a mais em relação à arrecadação anterior, que somou R$ 68,6 milhões até novembro do ano passado. Ainda restava contabilizar o mês de dezembro. O clube não aposta apenas no reajuste dos valores, mas também planeja manter uma base robusta de adimplentes e expandir a utilização do Palmeiras Pay, a conta digital do clube.

Bronze: R$ 17,99 para R$ 18,85

Prata: R$ 41,99 para R$ 43,99

Prata Superior: R$ 77,99 para R$ 81,77

Ouro: R$ 144,99 para R$ 151,89

Platina: R$ 259,99 para R$ 272,37

Diamante: R$ 779,99 para R$ 817,12

A adesão ao sócio-torcedor está diminuindo?

Apesar dos reajustes planejados, o Palmeiras notou uma queda no número de sócios-torcedores. Em fevereiro de 2024, o clube contabiliza 183 mil sócios, número inferior ao recorde de 200 mil adimplentes registrado em agosto do ano passado. No entanto, essa redução é vista pelo clube como uma oscilação comum no início do ano, atribuída ao período de festas de dezembro, que não conta com jogos de futebol.

O que diferencia o programa Sócio Avanti dos demais?

O Palmeiras lidera entre os programas de sócio-torcedor no Brasil, seguido de perto por clubes como Atlético-MG e Internacional. A estratégia de atração e retenção de membros vai além de ofertas para compra de ingressos com desconto. Experiências exclusivas e o uso do serviço Palmeiras Pay são destacados como diferenciais importantes, transformando o programa em algo mais abrangente e valorizado dentro do cenário esportivo brasileiro.

