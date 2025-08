Por que João Félix é uma das maiores decepções do futebol até agora

O Al-Nassr anunciou nessa terça-feira, 29, a chegada do atacante português João Félix. De acordo com o jornal português A Bola, o atleta de 25 anos já tinha tudo acertado com o Benfica para um retorno ao clube que o revelou, aceitando inclusive uma considerável redução salarial.

No entanto, o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus apareceu com uma oferta salarial de 35 milhões de euros (R$ 226,6 milhões) por duas temporadas. A identificação com o Benfica não pesou na decisão, e João Félix preferiu atuar ao lado de seu ídolo no emergente mercado saudita.

O atacante ex-Barcelona e Chelsea já está em Salzburg, pronto para iniciar a pré-temporada junto ao clube. O português chegou à cidade austríaca no avião particular de Cristiano Ronaldo.

Do ponto de vista financeiro, é inegável que João Félix obteve uma carreira de sucesso. Esportivamente, porém, sua trajetória é decepcionante. PLACAR detalha a queda na carreira do outrora menino de ouro.

Golden Boy e Ascensão no Benfica

João Félix iniciou sua trajetória com tudo no Benfica na temporada 2018/19, marcando 18 gols, dando 8 assistências em 36 jogos, conquistando o título português. Nesse ano mágico, brilhou com gols decisivos, rapidamente ganhando comparações com ídolos como Kaká, por sua aparência física, e até Cristiano Ronaldo, por ser jovem promessa de Portugal.

Após se destacar muito na temporada, com apenas 19 anos, foi contratado pelo Atlético de Madrid por € 126 milhões. A quinta maior transferência de todos os tempos na ocasião. De quebra, foi eleito Golden Boy de 2019, superando promessas como Jadon Sancho e Erling Haaland.

Sua saída era inevitável. Em 2019, ele chegava a Madri para substituir Antoine Griezmann, que estava de saída para o Barcelona, e carregando imensas expectativas. Aos 19 anos, tornou-se a contratação mais cara da história do Atlético.

Altos e baixos no Atlético de Madrid

No Atlético, João Félix enfrentou dificuldades para corresponder às expectativas. Logo na primeira temporada 2019/20, sofreu com lesões no tornozelo. Apesar de fazer parte do elenco campeão espanhol de 2020/21, nunca se firmou como protagonista sob o comando de Diego Simeone. O treinador o mudava de posição constantemente pela ponta ou como segundo atacante.

Em três anos e meio pelo Atlético, Félix anotou 34 gols em 131 partidas, além de 16 assistências, números modestos diante do investimento recorde. Evidenciando sua dificuldade de adaptação ao futebol mais físico e tático da equipe colchonera.

As razões para o desempenho abaixo da crítica no Atlético passam pelo contexto tático e pela relação conturbada com Simeone. O estilo de jogo defensivo e disciplinado do treinador argentino não casou com as características do português, um atacante técnico de movimentação livre.

A situação piorou a ponto de Félix brigar com Simeone, pedindo para sair do clube no meio da temporada 2022/23. Simeone chegou a deixá-lo no banco mesmo estando em boa forma, priorizando jogadores mais obedientes taticamente. Sem clima na capital espanhola, a diretoria decidiu emprestá-lo para evitar desvalorização.

Mudança de ares para o Chelsea

Em janeiro de 2023, João Félix foi emprestado ao Chelsea para a segunda metade da temporada 2022/23. A mudança para Londres representava uma chance de recomeço, mas o jovem acabou encontrando um Chelsea em crise e longe de seu auge.

Logo em sua estreia na Premier League, contra o Fulham, foi expulso por um carrinho e recebeu punição de mais três jogos, um presságuio de uma passagem turbulenta.

O português teve apenas alguns lampejos de qualidade e marcou 4 gols em 20 jogos pelo clube inglês. Félix mostrava habilidade em jogadas isoladas, porém faltava uma grande parte de consistência. Os Blues não exerceram a opção de compra ao final do empréstimo.

No verão europeu de 2023, após retornar ao Atlético, Félix deixou claro que não queria continuar sob o comando de Simeone.

De volta a Espanha: Barcelona

Paralelamente aos problemas com o Atlético em 2023, João Félix externou publicamente seu desejo de jogar pelo Barcelona, clube pelo qual tinha simpatia desde criança. “Eu adoraria jogar pelo Barça. O Barcelona sempre foi minha primeira escolha e eu adoraria jogar no Barça. Sempre foi meu sonho desde criança. Se acontecer, será um sonho realizado para mim” afirmou o jogador ao jornalista Fabrizio Romano.

A declaração causou mal-estar com a torcida do Atlético e com Simeone. “O mais importante não é nenhum dos jogadores do elenco, o mais importante aqui é o Atlético. O Atlético é muito mais importante do que nós. E, quando chega ao clube, há valores como o respeito, o compromisso, a humildade… Até o último dia tem quer ter (esses valores), esteja aonde estiver. Ninguém, saliento, absolutamente ninguém está acima do clube”, disse Simeone à época.

Com isso, abriu-secaminho para um acordo de empréstimo. Em setembro de 2023, Félix foi cedido ao Barcelona por uma temporada, sem opção de compra, numa tentativa de recuperar seu bom futebol sob comando de Xavi Hernández.

No Barça, Félix teve um início animador. Marcou gols bonitos, ganhou um premio de melhor da semana na Champions League, e parecia mais à vontade num esquema ofensivo. Atuando muitas vezes pela esquerda do ataque, fez boas combinações com jogadores como Lewandowski e Ferran Torres. Ao final da temporada 2023/24, seus números pelo Barcelona foram 10 gols e 6 assistências em 44 partidas, em todas as competições.

Ainda assim, Félix não conseguiu se firmar como indispensável no time catalão, perdendo espaço na reta final da temporada.

Os problemas financeiros do Barcelona também foram cruciais para sua saída. Sem recursos para grandes contratações, o clube não manteve o jogador. Assim, ao término do empréstimo em junho de 2024, o atacante voltou ao Atlético de Madrid. Sua cotação de mercado continuou em queda mesmo após vestir a camisa blaugrana, reforçando a ideia de que o “novo Ronaldo” não era nada daquilo.

Surpreendentemente, o Chelsea decidiu contratá-lo em definitivo em agosto de 2024, pagando cerca de € 54 milhões. A expectativa era de que, com um novo técnico e elenco reformulado, Félix pudesse enfim deslanchar em Londres. Contudo, ele novamente não rendeu o esperado, fazendo 7 gols em 20 aparições pelos Blues, perdendo espaço novamente.

Após sua liberação, o treinador Enzo Maresca foi direto ao ponto:

“Acho que não sentimos falta do João. O João está feliz lá e nós estamos felizes que o João esteja feliz lá.

A última chance europeia: Milan

Sem espaço, João Félix foi novamente emprestado, desta vez ao Milan, em janeiro de 2025. A equipe italiana buscava uma solução para seu ataque, mas a passagem de Félix por Milão acabou sendo breve e decepcionante. Como nos outros clubes, houve um lampejo de esperança logo na estreia, ele marcou um gol na vitória por 3 a 1 sobre a Roma, pelas quartas de final da copa Itália.

Contudo, esse seria seu único momento de destaque na Itália. Nas semanas seguintes, Félix caiu de produção e terminou com um total de 3 gols e 0 assistências em 21 partidas por todas as competições com a camisa rossonera.

Numa das cenas mais marcantes de sua passagem, foi advertido pelo inglês Kyle Walker: “Você tem que passar a bola. Aqui ninguém é o Messi”.

A imprensa italiana não poupou críticas a Félix. Jornais como Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport avaliaram Félix como “nulo” e “fumaça sem fogo”, refletindo sua temporada pelo Milan.

Flop também pela seleção portuguesa

Desde muito jovem, João Félix também foi projetado como futuro da seleção de Portugal, mas seu impacto internacional vem sendo, no mínimo, discreto. Estreou pela seleção principal aos 19 anos. Fez parte do elenco que conquistou a edição inaugural da Liga das Nações, mesmo sendo reserva.

Ao longo dos anos, Félix acumulou 45 partidas e 9 gols pela seleção. Teve momentos positivos, como na Copa do Mundo 2022, marcando um gol na vitória sobre Gana e contribuindo com duas assistências contra a Suíça nas oitavas de final.

Já na Euro 2024, participou de alguns jogos e teve um momento de infelicidade individual ao perder um pênalti na disputa contra a França, causando a eliminação portuguesa nas quartas de final. Enquanto isso, surgiram outros talentos ofensivos na seleção como, como Rafael Leão e Gonçalo Ramos. Com Cristiano Ronaldo já perto do fim de carreira, esperava-se que João assumisse maior responsabilidade, mas isso não se concretizou até o momento.

Em resumo, João Félix tinha todos os olhos para ser um astro de sua geração, com versatilidade para jogar em várias posições do ataque. No entanto, a carreira de Félix pós-Benfica foi marcada por escolhas complicadas e desempenho abaixo do esperado, tanto em clubes de ponta quanto na seleção. O Golden Boy, se tornou um caso emblemático de talento precoce que não vingou no mais alto nível, por enquanto.