Paulista: Mirassol aplica maior goleada dos últimos 5 anos, veja lista

O Campeonato Paulista, um dos torneios estaduais mais tradicionais do Brasil, sempre reserva partidas emocionantes e resultados surpreendentes. Desde 2013, o Mirassol destacou-se com vitórias expressivas, marcando seis ou mais gols em duas ocasiões. Esses feitos reforçam a força do clube em uma das competições mais prestigiadas do país.

No confronto mais recente, o Mirassol goleou o Água Santa por 6 a 0, conquistando sua primeira vitória na temporada logo após o acesso à Série A do Brasileirão. Com atuações brilhantes, Gabriel marcou dois gols, enquanto Chico Kim, Negueba, Guilherme Pato e Iury Castilho completaram o placar.

Mirassol lança novo uniforme. Fonte: Pedro Zacchi / Mirassol

Como o Mirassol construiu a goleada contra o Água Santa?

Gabriel foi decisivo no início da partida, balançando a rede duas vezes antes dos sete minutos. A expulsão de Guilherme Lazaroni, do Água Santa, aos 23 minutos, facilitou a ofensiva do Mirassol no estádio Maião. Com um jogador a mais, o time dominou completamente o adversário, mostrando entrosamento e eficiência tática.

Histórico de goleadas do Mirassol no Paulistão

Além da vitória contra o Água Santa, outra goleada histórica aconteceu em 2013, quando o Mirassol superou o Palmeiras por 6 a 2. Já em 2020, o clube protagonizou outro 6 a 0, desta vez contra o Botafogo-SP, com destaque para Camilo, que marcou dois gols. Esses resultados são marcos importantes na trajetória do Mirassol no estadual.

Mirassol 6×0 Água Santa (2025) Botafogo-SP 0x6 Mirassol (2020) Santos 6×2 Linense (2017) Ponte Preta 7×2 Água Santa (2016) Red Bull 1×6 Audax-SP (2015) São Paulo 6×3 Rio Claro (2014) Mogi Mirim 6×0 Botafogo-SP (2013) Mirassol 6×2 Palmeiras (2013) Botafogo-SP 2×6 Palmeiras (2012) Santos 6×1 Ponte Preta (2012) São Caetano 6×1 São Bernardo (2011) Santos 9×1 Ituano (2010) Santos 6×3 Bragantino (2010)

Outros times que alcançaram feitos semelhantes

Desde 2010, diversas equipes também registraram goleadas expressivas no Campeonato Paulista. Clubes como Santos, Palmeiras, São Paulo, Ponte Preta, Ituano e o próprio Água Santa já marcaram seis ou mais gols em partidas, reforçando o alto nível técnico do torneio.

O que vem a seguir para o Mirassol?

Após a vitória expressiva, o Mirassol enfrenta o São Bernardo no ABC Paulista. Este próximo desafio será uma oportunidade para o time consolidar sua boa fase e mostrar que pode competir de igual para igual com adversários de alto nível no cenário estadual. A continuidade de uma estratégia ofensiva sólida será essencial para o sucesso em futuras disputas.

