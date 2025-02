Palmeiras tem risco de protagonizar vexame no Paulistão

O Palmeiras continua na luta por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2025. Após vencer o Botafogo-SP por 3 a 1, a equipe se encontra na terceira posição do grupo D, com 20 pontos. O time está atrás do São Bernardo, que lidera com 23 pontos, e da Ponte Preta, que possui 22 pontos. Para avançar, o Palmeiras precisa de uma combinação de resultados favoráveis na última rodada.

Com a última rodada marcada para o próximo domingo, às 18h30, o Palmeiras enfrenta o Mirassol fora de casa. A equipe de Abel Ferreira precisa vencer e torcer por um tropeço da Ponte Preta contra o Red Bull Bragantino. A Ponte Preta jogará em casa, e um empate ou derrota da Macaca pode favorecer o Verdão na classificação.

Camisa do Palmeiras – Fonte: Instagram/@palmeiras



Quais são as chances do Palmeiras se classificar?

Para garantir a classificação, o Palmeiras precisa vencer o Mirassol e esperar que a Ponte Preta não vença o Red Bull Bragantino. Caso a Ponte Preta empate, o Palmeiras pode ultrapassá-la no saldo de gols, desde que vença seu jogo. Essa combinação levaria o Palmeiras a 23 pontos, igualando-se ao São Bernardo, mas ainda assim não podendo ultrapassá-lo devido ao critério de vitórias.

O São Bernardo já garantiu sua classificação antecipada ao empatar com a Portuguesa. Mesmo que perca para o São Paulo na última rodada, o Bernô não pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, pois possui duas vitórias a mais. Assim, o foco do Palmeiras está em superar a Ponte Preta na tabela.

O que esperar da última rodada do Paulistão?

A última rodada do Campeonato Paulista promete ser emocionante, com todos os jogos acontecendo simultaneamente. O Palmeiras precisa fazer sua parte e vencer o Mirassol, enquanto acompanha de perto o resultado da Ponte Preta. A equipe de Campinas jogará em casa, o que pode ser um fator complicador para o Verdão.

Além do jogo do Palmeiras, a partida entre São Bernardo e São Paulo também atrai atenção, embora o Bernô já esteja classificado. A cobertura dos jogos será intensa, com atualizações em tempo real para os torcedores acompanharem cada detalhe das decisões que definirão os classificados para as quartas de final.

Próximos desafios do Palmeiras

O próximo confronto do Palmeiras será contra o Mirassol, no dia 23 de fevereiro, às 18h30, pelo Campeonato Paulista. Este jogo é crucial para as aspirações do time na competição. Além de buscar a vitória, o Palmeiras precisa estar atento aos resultados dos adversários diretos na tabela.

Com a expectativa de uma rodada final repleta de emoções, o Palmeiras se prepara para dar o seu melhor em campo e contar com a sorte para avançar no Paulistão. A equipe e seus torcedores aguardam ansiosamente por um desfecho positivo nesta fase decisiva do campeonato.