Palmeiras avança na meta de 130 milhões em patrocínio

O Palmeiras, uma das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro, continua sua busca para otimizar os patrocinadores em seu uniforme. Após assegurar contratos recentes, o clube agora foca na parte superior das costas de sua camisa, na tentativa de alcançar sua meta orçamentária de R$ 130 milhões. Este espaço estratégico oferece grande visibilidade, especialmente em jogos de destaque como o clássico contra o Corinthians.

No atual cenário, a exploração dos espaços no uniforme é uma oportunidade de aumentar a receita do clube. Marcas como a Sil Fios e Cabos Elétricos e a Sportingbet já ocupam partes significativas da camisa do Palmeiras, respectivamente nas mangas e como patrocinador master. Entretanto, ainda há outros espaços disponíveis, que poderão agregar valores consideráveis ao orçamento alviverde.

Leila Pereira, Flaco Lopez, Palmeiras – Cesar Greco/Divulgação/Palmeiras

Quais são os objetivos financeiros do Palmeiras?

O Palmeiras planeja arrecadar R$ 130 milhões somente com patrocínios fixos para este ano, embora o objetivo nos bastidores seja ainda mais ambicioso, podendo chegar a R$ 150 milhões. Com os contratos já firmados, a equipe assegurou R$ 111 milhões em valores fixos anuais, além de bônus variáveis que podem incrementar ainda mais esta receita.

Parte desta estratégia envolve a diversificação dos espaços publicitários no uniforme, sem comprometer a identidade visual da camisa. Por exemplo, a parte frontal da camisa, abaixo do escudo, é uma área que o clube optou por não comercializar, visando manter a estética do uniforme menos “poluída”.

Qual é o impacto da ausência da Crefisa e FAM?

Antigas parceiras do Palmeiras, as empresas Crefisa e FAM não renovaram seus vínculos, após um período de críticas referentes à falta de ajustes nos valores dos contratos. O fim deste contrato marca uma nova fase para o clube na busca por novos patrocinadores e propostas mais vantajosas que atendam às expectativas financeiras da equipe.

Publicidade

A saída das marcas de Leila Pereira, que também é a presidente do clube, abriu o caminho para novas parcerias, permitindo que o Palmeiras explore diferentes propostas e negocie contratos que contribuam significativamente para a sua saúde financeira e para a competitividade em campo.

Espaços disponíveis e potencial de negociação

Além das costas, a equipe ainda considera oportunidades de patrocínio em áreas como os ombros, shorts, meias e o espaço entre o escudo do clube e a marca da Puma. A exploração destes espaços se dá sempre de forma cuidadosa, para não comprometer a integridade visual do uniforme.

A estratégia do Palmeiras é clara: maximizar suas receitas através de acordos comerciais vantajosos enquanto mantém um equilíbrio estético e respeita a tradição da camisa alviverde, que é um dos patrimônios mais significativos para os torcedores do clube.

Com este movimento estratégico na aquisição de novos patrocinadores, o Palmeiras não só visa manter um forte desempenho financeiro, mas também garantir competitividade dentro de campo, fortalecendo-se como um dos principais clubes do Brasil e da América Latina.