Palmeiras alega racismo contra segurança do clube em Mirassol

Após a vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, no último domingo, 23, um segurança alviverde foi alvo de um ataque racista. A denúncia foi feita pelo próprio Palmeiras.

Fábio Marcondes, vice-prefeito de São José do Rio Preto, a 15 km de Mirassol, foi flagrado ofendendo um funcionário do Verdão. As imagens foram registradas pela TV Globo. De imediato, um dos seguranças do Palmeiras reagiu, afirmando: “Racismo não!”

Na sequência, o político deixou o estádio, enquanto Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, rapidamente se manifestou:

“Está todo mundo de testemunha que foi o vice-prefeito. Vocês vão ter que mostrar e vai ser todo mundo testemunha. Se ele chamou o cara de macaco, ele vai ser denunciado”, disse.

A diretoria do Palmeiras divulgou uma nota oficial informando que registrará um boletim de ocorrência.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que um dos seguranças do clube foi chamado de macaco na área de acesso aos vestiários do Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, após o jogo deste domingo (23). Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos… pic.twitter.com/bQ79KMBGD6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 24, 2025

“Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos todas as providências cabíveis, a começar pelo registro de Boletim de Ocorrência. Que o autor desta inaceitável ofensa racista seja rapidamente identificado e responsabilizado criminalmente”, diz a nota do Palmeiras.

O Mirassol não confirmou o caso, mas disse em nota, que ‘defende que as denúncias sejam apuradas’. Marcondes não foi encontrado.