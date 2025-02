Palmeiras leva susto, mas vence Mirassol e avança às quartas do Paulistão

O Palmeiras está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Neste domingo, 23, o Verdão viveu um drama contra o Mirassol, mas conseguiu a vitória por 3 a 2 fora de casa. O resultado junto a derrota da Ponte Preta na última rodada garante o time de Abel Ferreira na próxima fase e o Palmeiras vai pegar o São Bernardo fora de casa para seguir sonhando com o tetra inédito.

O início de jogo do Palmeiras não foi dos melhores, ainda mais para quem precisava da vitória de qualquer jeito para se classificar. Neste cenário, foi o Mirassol que criou as primeiras oportunidades e o Verdão só foi entrar em campo mesmo na metade do primeiro tempo.

Crescendo no jogo, o Palmeiras foi abrir o placar aos 33 minutos. O goleiro Alex Muralha pegou o chute de Estêvão, mas cedeu a sobra para Flaco López completar para o gol. A resposta do Mirassol veio no finalzinho do primeiro tempo. Em lindo passe de calcanhar de Lucas Ramon, Iury Castilho deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Verdão precisou de um minuto de bola rolando para voltar a liderança do placar, em chute de Raphael Veiga.

O Palmeiras dominou o Mirassol por completo na segunda etapa, e criou uma oportunidade atrás da outra, errando o alvo ou parando no Muralha. Faltou eficiência e o castigo veio aos 34 minutos. Em cobrança de escanteio curta, Clayson cruzou e Léo Gamalho subiu mais que todo mundo para arrancar o empate novamente.

No desespero, o Verdão passou a jogar bola na área de forma desesperada. A estratégia surtiu efeito. Aos 41 minutos, o jovem da base Allan ganhou no alto e marcou o último e decisivo gol da noite: 3 a 2 e Palmeiras classificado.