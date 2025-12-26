Neymar está perto de renovar o seu contrato com o Santos. O presente de Natal para a torcida era esperado para a última quinta-feira, 25, mas não foi o que aconteceu. O Peixe quer o anúncio antes da virada do ano.

As conversas sobre a renovação de contrato do camisa 10 estão sendo discutidas diretamente pelo presidente Marcelo Teixeira e Neymar Pai. A ideia, dos dois lados, é não deixar que Neymar fique sem contrato, já que o atual vence em 31 deste mês.

Pelos lados da Vila Belmiro, a questão financeira, nos moldes do contrato atual, não é um entrave. O Santos estaria então apenas esperando a devolutiva do novo contrato, com vínculo de seis meses.

Neymar se recupera de uma artroscopia realizada no joelho esquerdo. O jogador passou o Natal com a família em Mangaratiba, no Rio, e trabalhos de fisioterapia. O processo de recuperação será liderado pelo seu fisioterapeuta particular e acompanhado pelo Santos.

Não há uma expectativa de prazo para que volte da lesão, mas a tendência é de pelo menos um mês longe dos gramados. O jogador, que atuou com dores no joelho, foi fundamental para livrar o Santos do rebaixamento do Brasileirão neste ano.

Neymar atuou em 28 jogos nesta temporada, tendo marcado 11 gols e distribuído quatro assistências. Neymar foi recebido de volta à Vila Belmiro com festa e promessas de “ousadia e alegria”, em 31 de janeiro deste ano.