Neymar será presidente da Furia na Kings League Brasil

Um dos principais times da Kings League Brasil, a Furia anunciou nesta quarta-feira, 19, um reforço e tanto: Neymar. O craque do Santos e da seleção brasileira não é esperado para jogar no campo, claro, mas para dividir a presidência do time com o amigo Cris Guedes.

Publicidade

A presidência entre grandes jogadores e influenciadores é uma das principais características da Kings League, o principal campeonato de futebol 7 na atualidade. Os jogadores são atletas que ainda sonham ou não tiveram oportunidades no profissional. Até três jogadores são contratados pelos times, em um elenco de 13 atletas. Lipão, Leleti e Jeffinho, conhecidos da modalidade, já foram anunciados.

LEIA MAIS: Kelvin Oliveira cabe no seu time, mas ele não quer

“Todo mundo que me acompanha sabe o carinho e a identificação que eu tenho pela Furia desde o dia zero, sabe como eu tento estar presente de alguma forma. Para mim é uma alegria enorme poder agora participar de maneira mais ativa, mesmo que nos bastidores. É claro que sempre que o calendário permitir quero estar junto”, disse Neymar.

Publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FURIA (@furiagg)

A próxima função de Neymar e Cris é montar o time no draft da Kings League Brasil. Já nos jogos do torneio, outra missão que cabe ao presidente que estiver representando o clube será a sempre aguardada cobrança do “pênalti do presidente”.

“Para mim é um sonho viver este momento ao lado do Neymar, um reforço de peso para nós, para o torneio e para as milhões de pessoas que acompanham a Furia e a Kings League”, afirmou Cris.

Cris foi o presidente da seleção brasileira campeã da versão da Kings League Nações, em Turim, na Itália. Na versão Clubes, o time parou diante da rival G3X, nas quartas de final, na Cidade do México.

Publicidade

Além do Brasil, Américas, Espanha e Itália também têm ligas nacionais, somando 90 clubes, em 25 países. “A nossa liga será um marco para a Kings”, disse Guedes à PLACAR, na reportagem “Eles querem o Maracanã”, na edição de fevereiro [1520] da revista. A previsão é que o torneio brasileiro comece na segunda semana de março.