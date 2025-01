Neymar pode ser mais um jogador da Copa de 2014 que voltou ao Brasil, veja nomes

A Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, deixou uma marca indelével na história do futebol brasileiro, não apenas pela derrota histórica para a Alemanha, mas também pelo destino dos jogadores que participaram daquele elenco. Muitos desses atletas decidiram retornar ao futebol brasileiro anos após o torneio, em busca de novos desafios ou para encerrar suas carreiras. Este artigo explora a trajetória de alguns desses jogadores após a Copa de 2014.

Entre os 23 convocados por Luiz Felipe Scolari para representar o Brasil no torneio, mais da metade acabou retornando ao Brasil. Alguns foram recebidos com entusiasmo, enquanto outros enfrentaram críticas e dificuldades. Esse fenômeno ilustra como a carreira de um jogador pode ser influenciada por uma variedade de fatores, tanto dentro quanto fora de campo.

Oscar: voltou para o São Paulo em 2025

Júlio Cesar: voltou para o Flamengo em 2018

Daniel Alves: voltou para o São Paulo em 2019

Maicon: voltou para o Avaí

Marcelo: voltou para o Fluminense em 2023

David Luiz: voltou para o Flamengo em 2021

Henrique: voltou para o Fluminense em 2015

Fernandinho: voltou para o Athletico em 2022

Hernanes: voltou para o São Paulo, 2019

Luiz Gustavo: voltou para o São Paulo em 2024

Paulinho: voltou para o Corinthians em 2022

Willian: voltou para o Corinthians em 2021

Ramires: voltou para o Palmeiras em 2019

Hulk: voltou para o Atlético MG em 2021

Bernard: voltou para o Atlético MG em 2024

Por que muitos jogadores voltaram ao Brasil?

Uma pergunta frequente é por que tantos jogadores buscaram retornar ao Brasil após suas experiências no exterior. As razões são variadas. Para muitos, a idade avançada e a proximidade do fim de suas carreiras foram fatores determinantes. O desejo de jogar mais próximo de suas famílias e a saudade do ambiente brasileiro também desempenharam um papel importante. Além disso, o aumento dos investimentos nos clubes brasileiros no início da década de 2020 tornou o cenário nacional mais atraente do ponto de vista financeiro.

Além do aspecto pessoal, o mercado internacional muitas vezes não oferece o mesmo protagonismo que um jogador pode ter em seu país de origem. Longe das pressões e críticas intensas do futebol europeu, muitos jogadores conseguem recuperar a confiança e mostrar seu talento em terras brasileiras.

Quem são alguns dos retornados mais notáveis?

Oscar, que marcou o único gol do Brasil na semifinal contra a Alemanha, talvez seja um dos retornados mais emblemáticos. Após uma carreira de sucesso no Chelsea e um período lucrativo na China, ele decidiu retornar ao São Paulo em 2024, assinando contrato até 2027. Daniel Alves, outro nome importante, fez um breve retorno ao Brasil para atuar pelo São Paulo entre 2019 e 2021, antes de se transferir novamente para a Europa.

Júlio César, o goleiro ícone na posição, voltou ao Flamengo em 2018 para encerrar sua carreira no clube onde começou. David Luiz, após sua passagem pelo Chelsea e PSG, retornou ao Flamengo em 2021 e segue defendendo o clube carioca. Fernandinho, depois de anos de sucesso no Manchester City sob o comando de Guardiola, voltou ao Athletico-PR, clube que o revelou.

Como o retorno desses jogadores impacta o futebol brasileiro?

A volta de jogadores experientes ao Brasil pode revitalizar os campeonatos locais, aumentando o interesse e a competitividade. Jovens jogadores se beneficiam ao treinar e jogar ao lado de atletas com bagagem internacional, o que contribui para seu desenvolvimento. Além disso, o retorno desses jogadores atrai atenção da mídia e do público, o que pode resultar em um aumento de público nos estádios e de audiência na televisão.

No entanto, a chegada desses atletas veteranos pode gerar desafios orçamentários para os clubes, especialmente considerando os salários altos que costumam demandar. Além disso, há sempre a incerteza sobre o desempenho desses jogadores ao retornarem à rotina intensa do futebol nacional.

O que o futuro reserva para esses jogadores?

A jornada de retorno desses jogadores ao Brasil também representa uma das últimas etapas de suas carreiras. Para alguns, como Hulk e David Luiz, o retorno ao Brasil representa a chance de conquistar títulos importantes e deixar um legado no futebol nacional. Para outros, pode ser uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da próxima geração de talentos brasileiros.

O caminho que cada jogador escolhe trilhar após a sua volta ao Brasil é individual e depende de seus objetivos pessoais e profissionais. No entanto, o impacto que continuam a ter sobre o futebol brasileiro e seus fãs é inegável. A conexão emocional, a experiência trazida de suas passagens internacionais e o desejo de encerrar suas carreiras em alta são elementos que tornam a história desses atletas ainda mais interessante para os entusiastas do esporte.